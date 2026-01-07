Španjolci: Ako Alonso ne uzme Superkup, odlazi s klupe Reala

Real Madrid u Saudijskoj Arabiji ne igra samo za prvi trofej sezone. Za Xabija Alonsa, čija se pozicija, prema medijskim napisima, nalazi pod povećalom, španjolski Superkup je mnogo više. Polufinalni okršaj protiv gradskog rivala Atletica, koji im je jesenas nanio poraz 5-2, predstavlja ključan izazov. Prema navodima španjolskih medija, eventualni neuspjeh mogao bi ugroziti njegovu poziciju na klupi "kraljevskog kluba" te smatraju da mu je ovo posljednji ispit.

Iako je Real uoči puta u Jeddu (gdje se igra Superkup) vezao četiri pobjede, mediji izvještavaju o napetoj atmosferi u klubu. Sjećanje na poraz od momčadi Diega Simeonea još je prisutno, a navodno je i strpljenje klupske uprave smanjeno. Predsjednik Florentino Pérez, jasno je dao do znanja da bi loš nastup u Superkupu Alonsovu poziciju mogao učiniti upitnom, piše Diario As.

Izvori bliski klubu prenose kako je Pérez podsjetio suradnike na taj poraz izjavom: "Ne možemo tolerirati još jedno poniženje kao ono na Metropolitanu". Vjeruje se da je prostor za pogrešku minimalan. Čak i tijesan poraz, ako momčad ne pokaže pravi natjecateljski duh, mogao bi biti dovoljan za promjene na klupi. Povijest Reala puna je trenera koji su smijenjeni usred sezone, a Alonso je svjestan očekivanja koja nosi njegova pozicija.

Xabi Alonso vrlo dobro zna koliku težinu nosi Superkup. U polufinalu ga ne čeka Atlético Madrid, momčad koja je ove sezone prva zadala ozbiljan udarac Realu i nanijela mu bolan poraz. Turnir u Jeddi mogao bi se pokazati ključnim za natjecateljski smjer “kraljevskog kluba”: nagađanja koja već tjednima kruže Madridom mogu se potvrditi, ali jednako tako Alonso iz Saudijske Arabije može otići jači i čvršći nego ikad.