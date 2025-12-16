Španjolci: Baturina ima problem u Comu, sve sliči na nesporazum

Como je izgubio od Rome 1-0 u 15. kolu talijanskog prvenstva. Martin Baturina dobio je priliku od prve minute, ali ga Cesc Fabregas nije koristio na njegovoj prirodnoj poziciji "desetke" jer to mjesto rezervirano za Nicu Paza. Baturina je bio najistureniji igrač Coma te nije odigrao loš susret, ali nije se ni istaknuo. U 79. minuti je izašao iz igre, a Roma je uzela sva tri boda. Španjolski TodoMercatoWeb analizirao je situaciju Baturine kod Fabregasa.

"Sve je jako lijepo, ali na kraju ostaje malo toga. Martin Baturina miluje loptu i svaki njegov dodir objašnjava zašto je Como ljetos za njega platio Dinamu 18 milijuna eura plus dodatnih sedam milijuna kroz bonuse. Ipak, za razliku od bivšeg suigrača Petra Sučića, koji se brzo snašao u Interu, hrvatski veznjak rođen 2003. godine nikako se ne uspijeva izboriti za stalno mjesto u planovima trenera Cesca Fàbregasa. Sve više izgleda kao skupi nesporazum" stoji u tekstu, a dalje se dodaje:

"Fàbregas je pokušao pronaći rješenje. U vrlo fluidnoj momčadi, tijekom večeri na Olimpicu koja je bila obilježena ozljedama, španjolski je trener isprobao Baturinu u tandemu s Nicom Pazom. Valja odmah reći: nitko nije briljirao. No, Martin je, unatoč povremenim majstorskim potezima, izgledao kao riba na suhom. Igrao je pomalo krilo, pomalo lažnu devetku i polušpicu. Bio je posvuda, a zapravo nigdje".

Pred kraj se u tekstu se postavlja pitanje je li Baturina postao višak. Navodi se kako je njegov talent neosporan, ali je njegova igra preslična Nicu Pazu, a zajedno na terenu ne funkcioniraju kako treba. U tekstu se zaključuje da je Baturina u Como stigao kao nasljednik Paza, ali je to trenutačno problem jer su obojica jako slični igrači.