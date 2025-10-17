Španjolci: Kapetani dogovaraju protest zbog igranja utakmice Villarreala i Barcelone u SAD-u!

Odluka La Lige da se utakmica između Villarreala i Barcelone odigra u SAD-u naišla je na jake proteste. Mnogi smatraju da je time narušena regularnost natjecanja, a spremaju se i protesti na utakmicama ovog vikenda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Andy Bara u Barceloni | Video: privatna arhiva

Naime, kapetani klubova koji igraju La Ligu dogovaraju se o tome da iskažu protest prema takvoj odluci i sve utakmice mogle bi krenuti sa zakašnjenjem od 20 ili 30 sekundi, prenosi COPE.

La Liga je, kao i većina ostalih europskih najjačih liga, ustrojena tako da 20 klubova odigra po 38 utakmica u sezoni, sa svakim protivnikom na domaćem i gostujućem terenu. S obzirom na to da se radi o nacionalnom natjecanju, mnogi smatraju da inicijativa po kojoj bi Villarreal i Barcelona odigrali dvoboj u SAD-u narušava regularnost lige.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Predsjednik La Lige Javier Tebas potvrdio je da bi se dvoboj Villarreala i Barcelone trebao odigrati 20. prosinca na Hard Rock stadionu u Miamiju, ali naišao je na brojne kritike. Gostovanje kod "žute podmornice" smatra se jednim od najtežih u ligi, a Katalonci bi ovom odlukom taj dvoboj mogli odigrati na neutralnom terenu, što drugi klubovi smatraju problematičnim.

Ipak, s obzirom na proteste u ostatku lige, sve je još otvoreno...