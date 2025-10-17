Obavijesti

Sport

Komentari 4
ANKETA: ŠTO MISLITE O OVOME?

Španjolci: Kapetani dogovaraju protest zbog igranja utakmice Villarreala i Barcelone u SAD-u!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Španjolci: Kapetani dogovaraju protest zbog igranja utakmice Villarreala i Barcelone u SAD-u!
2
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Gostovanje kod "žute podmornice" smatra se jednim od najtežih u ligi, a Katalonci bi ovom odlukom taj dvoboj mogli odigrati na neutralnom terenu, što drugi klubovi smatraju problematičnim

Odluka La Lige da se utakmica između Villarreala i Barcelone odigra u SAD-u naišla je na jake proteste. Mnogi smatraju da je time narušena regularnost natjecanja, a spremaju se i protesti na utakmicama ovog vikenda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Andy Bara u Barceloni 00:52
Andy Bara u Barceloni | Video: privatna arhiva

Naime, kapetani klubova koji igraju La Ligu dogovaraju se o tome da iskažu protest prema takvoj odluci i sve utakmice mogle bi krenuti sa zakašnjenjem od 20 ili 30 sekundi, prenosi COPE. 

La Liga je, kao i većina ostalih europskih najjačih liga, ustrojena tako da 20 klubova odigra po 38 utakmica u sezoni, sa svakim protivnikom na domaćem i gostujućem terenu. S obzirom na to da se radi o nacionalnom natjecanju, mnogi smatraju da inicijativa po kojoj bi Villarreal i Barcelona odigrali dvoboj u SAD-u narušava regularnost lige. 

LaLiga - Real Madrid v Villarreal
Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Predsjednik La Lige Javier Tebas potvrdio je da bi se dvoboj Villarreala i Barcelone trebao odigrati 20. prosinca na Hard Rock stadionu u Miamiju, ali naišao je na brojne kritike. Gostovanje kod "žute podmornice" smatra se jednim od najtežih u ligi, a Katalonci bi ovom odlukom taj dvoboj mogli odigrati na neutralnom terenu, što drugi klubovi smatraju problematičnim.

Ipak, s obzirom na proteste u ostatku lige, sve je još otvoreno...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Nekad ljepotica Slavonije sad stoji kao spomenik prijevari
HTIO GA JE I DINAMO

FOTO Nekad ljepotica Slavonije sad stoji kao spomenik prijevari

Kamen Ingrad: od europskih noći do propasti! Veliki stadion u Velikoj, simbol pohlepe i lažnih snova, danas je samo sjena nekad moćnog kluba. Gazdin pad u zatvor ostavio je gorak okus
FOTO Ronaldo, jesi to ti? Ovo su najčudniji spomenici sportaša
K'O JAJE JAJETU

FOTO Ronaldo, jesi to ti? Ovo su najčudniji spomenici sportaša

Đokovićev spomenik samo je jedan u nizu onih sportskim facama koji, najblaže rečeno, ne nalikuju originalima. Tim smo se povodom prisjetili nekih 'sjajnih' statua
'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'
U KREVETU SA ZVIJEZDOM

'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Priznala je jednom prilikom da s Boatengom vodi ljubav do 10 puta tjedno, ali ne smatra se nimfomankom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025