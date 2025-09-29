Obavijesti

Španjolci: Livaković spreman na radikalan potez, i dalje ne brani

Dominik Livaković postao je novi igrač španjolske Girone gdje je došao na posudbu iz Fenerbahčea. U turskom klubu nije imao veliku minutažu pa je tražio novu priliku u španjolskoj La Ligi, međutim i tu su ga zakinuli

Kad je potpisao za Gironu zadnjeg dana ljetnog prijelaznog roka na posudbu iz Fenerbahčea, očekivalo se da će Dominik Livaković (30) postati prvi golman španjolskog kluba jer je Paul Gazzaniga (33) loše otvorio sezonu. Trener Girone Michel (49) ima drukčije zamisli pa Livakoviću još nije dao priliku da debitira.

Hrvatski golman nezadovoljan je tretmanom u novom klubu te je razgovarao s čelnicima kluba o mogućem odlasku ako mu se ne pruži prilika za minutažu koju su mu obećali tijekom pregovora, tvrdi španjolska Defensa Central. A to bi se, tvrde, moglo dogoditi već u zimskom prijelaznom roku.

- Ako se to ne promijeni, odlazim - navodno je poručio Livaković, piše Defensa Central.

Livaković je iz Turske stigao početkom rujna, a do sada je već očekivao da krene braniti za posljednji klub La Lige. 

- Dan kad će Livaković dobiti šansu će doći, ali kada ja odlučim. Imamo trojicu sjajnih golmana i trenutačno nema potrebe žuriti - izjavio je trener Girone nakon domaćeg remija s Espanyolom.

U posljednjih pet utakmica Girona je izgubila protiv Seville 2-0 i Levantea 4-0 te triput remizirala protiv Celte, Athletic Cluba i Espanyola. Trenutačno je zadnja na tablici sa samo tri boda.

