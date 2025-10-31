Obavijesti

LIJEPA GESTA HRVATA

Španjolci: 'Luka Modrić je nakon El Clasica oduševio potezom'

Španjolci: 'Luka Modrić je nakon El Clasica oduševio potezom'
Güler je iz igre u El Clasicu izašao u 65. minuti, a navijači su ga pozdravili pljeskom. S obzirom na to da je od ranije poznato koliko mladi turski as cijeni Modrića, definitivno će mu Lukina podrška puno značiti

Real Madrid je pobijedio Barcelonu 2-1 u velikom El Clasicu, a jedini gol su Katalonci zabili nakon velike greške Arde Gülera u 38. minuti. Turčin je odugovlačio s predajom lopte u opasnoj zoni, a gosti su iskoristili neopreznost i zabili za 1-1. Nakon utakmice je potez Luke Modrića oduševio madridsku javnost.

Naime, Hrvat je nakon utakmice nazvao Gülera i pružio mu podršku, piše Defensa Central. 

- Trebaš ostati miran! U tvojim godinama ovakve pogreške se događaju - rekao je Modrić Turčinu, prema pisanju Španjolaca. 

Güler je iz igre u El Clasicu izašao u 65. minuti, a navijači su ga pozdravili pljeskom. S obzirom na to da je od ranije poznato koliko mladi turski as cijeni Modrića, definitivno će mu Lukina podrška puno značiti. 

Güler je ove sezone odigrao 13 utakmica i zabio tri gola te ih namjestio pet. Prema Transfermarktu vrijedi 60 milijuna eura. 

