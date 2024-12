Španjolci: Mbappé je nakon Athletica pokazao stav. Mogla bi to biti prekretnica u Madridu

Kylian Mbappé (25) nije najbolje krenuo u Real Madridu, unatoč zabijenih 10 golova u svim natjecanjima. Očekuje se više od ponajboljeg igrača na svijetu koji je u 10 dana promašivao važne penale protiv Liverpoola (2-0) i Athletic Bilbaa (2-1). Nakon Realovog poraza u Baskiji dogodilo se nešto u svlačionici što bi moglo promijeniti stvari u Madridu, piše As.

"Još u svlačionici, dok je atmosfera bila na samom dnu, Mbappé je pojedinačno razgovarao s nekim istaknutim igračima momčadi. Svakome od njih rekao je istu stvar. Ispričao se i pokazao želju da postane pravi vođa novog projekta", pišu Španjolci.

"Nešto se dogodilo, San Mames je prekretnica Mbappeove karijere u Realu".

Dodali su i da je Mbappé na papiriću napisao poruku "Pokazat ću tko sam" koju je ostavio na stolu nakon utakmice.

"Mbappéova iznenadna i odlučna promjena stava je vrlo dobro prihvaćena u najvišim sferama kluba, ali prije svega u svlačionici. Bila je to poruka koja potvrđuje da Mbappe može biti vođa tima", piše As, ali i podsjeća da je Kylian promašio važne penale protiv Liverpoola i Athletica. Optimističan tekst As je zaključio riječima:

"Ali u svlačionici San Mamesa, nakon zadnjeg poraza, nešto se dogodilo. Mbappé je reagirao i iskoračio pred suigrače".

Francuz je u 20 utakmica ove sezone zabio 10 golova i dodao dvije asistencije, a iduću utakmicu "kraljevski klub" igra protiv Girone u subotu 7. prosinca.