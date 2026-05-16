Luka Modrić je ključni igrač Milana i bez njega 'rossoneri' gube, a o tome se oglasio i španjolski dnevni list AS. Uz to, Liga prvaka je pod upitnikom, a Modrićeva budućnost i dalje neizvjesna
Španjolci: Milan je oko Modrića izgradio višemilijunski projekt koji veteran ne može voditi...
Luka Modrić (40) ozlijedio je jagodičnu kost na utakmici protiv Juventusa u sudaru s kapetanom 'stare dame' Manuelom Locatellijem (28). Odradio je operaciju i uskoro će se vratiti na teren sa zaštitnom maskom, a španjolski AS naglašava kako je on ključan igrač Milana s 40 godina na leđima. 'Rossoneri' su bez njega izgubili protiv Sassuola (2-0) i od Atalante (3-2) i trenutačno su četvrti sa 67 bodova kao i peta Roma.
- Milanova sezona je prije njegove ozljede bila bajka. Modrić je predvodio tim i svi su sanjali o Ligi prvaka iduće sezone. Međutim, nakon njegove ozljede klub je pao u ponor. Izgubili su na dvije utakmice i Liga prvaka je pod velikim upitnikom.
Častili su kapetana 'vatrenih' sjajnim epitetima, ali i sumnjaju u njegovo liderstvo s obzirom na godine.
- Balkanski genij je oboren. Samo dva kola su do kraja prvenstva, a Liga prvaka je pod velikim upitnikom. Talijani se slažu da je Milan potpuno ovisan o njemu. Izgradili su višemilijunski projekt oko veterana koji ih više ne može voditi.
Modrić još uvijek nije odlučio o nastavku karijere i hoće li ostati u Milanu jer mu ugovor istječe na kraju sezone. O tome će uvelike odlučiti činjenica hoće li klub sa sjevera Italije igrati u Ligi prvaka iduće sezone ili ne. U preostala dva kola momčad Maxa Allegrija igrat će protiv Genoe u gostima i Cagliarija na San Siru.
