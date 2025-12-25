Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŽALE ZA HRVATOM

Španjolci: 'Modrić fali Realu, on je bio neophodan za svlačionicu'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Španjolci: 'Modrić fali Realu, on je bio neophodan za svlačionicu'
2
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Ostanak u Realu mi je bio najveća želja, ali nekad se želje ne ispune. Odlazak nije bio nimalo lagan. Pola života sam proveo tamo , govorio je Modrić

Luka Modrić (40) 13 je godina nosio dres Real Madrida i ispisao povijest, a na kraju prošle sezone se oprostio s "kraljevima" i ljetos potpisao za Milan. Realu Modrić fali, piše El Mundo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

"On je bio vođa svlačionice", pišu Španjolci i tvrde da se u Madridu kaju što su pustili Hrvata. Treba naglasiti i kako je Xabi Alonso bio za Modrićev ostanak, kao i sam igrač, ali vrhuška kluba nije mu ponudila novi ugovor. 

"Određeni ljudi unutar kluba su svjesni da bi prisustvo Luke Modrića na i van terena trenutno bilo neophodno za svlačionicu", dodaje El Mundo i podsjeća na Modrićeve riječi:

- Ostanak u Realu mi je bio najveća želja, ali nekad se želje ne ispune. Odlazak nije bio nimalo lagan. Pola života sam proveo tamo - rekao je Hrvat. 

Serie A - Inter Milan v AC Milan
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Modrić je postao najtrofejniji igrač u povijesti "kraljevskog kluba", a momčad se ove sezone muči s kreacijom igre. Jedno ime koje se spominje kao moguća Modrićeva zamjena jest PSG-ov Vitinha, koji prema Transfermarktu vrijedi 110 milijuna eura, a ugovor ga s Parizom veže do ljeta 2029. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Joško Gvardiol u zagrljaju misteriozne plavuše u Bogovićevoj: 'Kupio joj je ruže'
VIDEO/FOTO

EKSKLUZIVNO Joško Gvardiol u zagrljaju misteriozne plavuše u Bogovićevoj: 'Kupio joj je ruže'

Stopera 'vatrenih' i Manchester Cityja naš čitatelj snimio je na Badnjak u srijedu navečer u Bogovićevoj ulici
FOTOEKSKLUZIV Joško Gvardiol grlio plavokosu damu u Zagrebu
ZABAVA NA BADNJAK

FOTOEKSKLUZIV Joško Gvardiol grlio plavokosu damu u Zagrebu

ZAGREB Joško Gvardiol grlio je plavokosu djevojku na Badnjak u Bogovićevoj ulici. Tamo je bio s društvom. Čitatelj 24sata snimio ga je u trenutku dok se grlio s nepoznatom damom. Kupio joj je i buket ruža...
FOTO Bivša reprezentativka u vaterpolu sad osvaja TV ekrane, šarmirala je i Joška Gvardiola
NASLJEDNICA MILE HORVAT

FOTO Bivša reprezentativka u vaterpolu sad osvaja TV ekrane, šarmirala je i Joška Gvardiola

Leonarda Pavić (26) prva je žena koja prenosi nogometne utakmice na TV-u u Hrvatskoj, ali i vodi studijske emisije. Iz bazena u eter, ova bivša vaterpolistica ruši barijere i inspirira nove generacije sportskih novinarki

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025