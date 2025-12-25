Španjolci: 'Modrić fali Realu, on je bio neophodan za svlačionicu'

Luka Modrić (40) 13 je godina nosio dres Real Madrida i ispisao povijest, a na kraju prošle sezone se oprostio s "kraljevima" i ljetos potpisao za Milan. Realu Modrić fali, piše El Mundo.

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

"On je bio vođa svlačionice", pišu Španjolci i tvrde da se u Madridu kaju što su pustili Hrvata. Treba naglasiti i kako je Xabi Alonso bio za Modrićev ostanak, kao i sam igrač, ali vrhuška kluba nije mu ponudila novi ugovor.

"Određeni ljudi unutar kluba su svjesni da bi prisustvo Luke Modrića na i van terena trenutno bilo neophodno za svlačionicu", dodaje El Mundo i podsjeća na Modrićeve riječi:

- Ostanak u Realu mi je bio najveća želja, ali nekad se želje ne ispune. Odlazak nije bio nimalo lagan. Pola života sam proveo tamo - rekao je Hrvat.

Modrić je postao najtrofejniji igrač u povijesti "kraljevskog kluba", a momčad se ove sezone muči s kreacijom igre. Jedno ime koje se spominje kao moguća Modrićeva zamjena jest PSG-ov Vitinha, koji prema Transfermarktu vrijedi 110 milijuna eura, a ugovor ga s Parizom veže do ljeta 2029.