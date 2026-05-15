BIZARNA SITUACIJA

VIDEO Florentino Pérez izgubio živce na Bernabéuu, snimili ga u žestokoj raspravi s navijačima

Piše Domagoj Vugrinović,
Samo dva dana ranije Pérez je održao bizarnu konferenciju za medije na kojoj je napao novinare i najavio izbore bez ikakvih detalja

Real Madrid na Santiago Bernabéuu pobijedio je Real Oviedo 2-0 golovima Gonzala Garcíje i Judea Bellinghama. Bila je to prva domaća utakmica nakon turbulentnog tjedna u kojem su isplivali svi sukobi u svlačionici "kraljeva", a navijači su zvižducima ispratili Kyliana Mbappéa, koji se vratio nakon ozljede. Sve je počelo nizom loših rezultata, dodatno se zaoštrilo navodnom tučnjavom igrača, da bi eskaliralo otvorenim sukobom i prepucavanjem preko medija između trenera Álvara Arbeloe i najveće zvijezde Kyliana Mbappéa.

Usred svega oglasio se i predsjednik Florentino Pérez. Samo dva dana ranije Pérez je održao bizarnu konferenciju za medije na kojoj je napao novinare i najavio izbore bez ikakvih detalja, čime je dodatno podigao tenzije. Pérez već 22 godine apsolutno vlada klubom, a njegovoj vladavini uskoro bi mogao doći kraj.

Tijekom utakmice protiv Ovieda kamera je snimila kako se prepire s navijačima. Kratka snimka prikazuje 79-godišnjeg predsjednika kako se nadvija nad ogradom svečane lože, intenzivno gestikulira i raspravlja s navijačima ispod sebe.

Florentino Pérez seen arguing with fans in the stands
by u/o6ohunter in soccer

Takav ispad nije iznenađenje s obzirom na trenutačnu atmosferu oko kluba. Real Madrid završava "katastrofalnu sezonu" bez ijednog trofeja, a gubitak naslova prvaka od vječnog rivala Barcelone posebno je bolan za navijače. Na istoj utakmici navijači su izvjesili transparente s porukom "Florentino, odlazi", koje je osiguranje brzo uklonilo.

