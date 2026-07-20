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Španjolci napravili špalir Argentini, a ona im uzvratila okretanjem leđa pri slavlju

Piše Domagoj Vugrinović,
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Španjolci napravili špalir Argentini, a ona im uzvratila okretanjem leđa pri slavlju
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
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Iako je utakmicu obilježilo nekoliko sukoba, koja su se nastavila i nakon završetka susreta kada su se Argentinci tijekom proslave sukobili s igračima "furije”, Španjolci su džentlmenski napravili špalir

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Španjolska je u nedjelju drugi put postala svjetski prvak. Pobijedila je Argentinu 1-0 nakon produžetaka, a ključan trenutak dogodio se u 106. minuti, kada je Mikel Merino pogodio nakon povratne lopte Nice Williamsa. U utakmici punoj tenzija prednjačila je vrlo gruba igra Južnoamerikanaca, a to ih je stajalo u trećoj minuti sudačke nadoknade, kada je Enzo Fernández zbog grubog starta dobio drugi žuti karton.

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Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Iako je utakmicu obilježilo nekoliko sukoba i naguravanja, koja su se nastavila i nakon završetka susreta kada su se Argentinci tijekom proslave sukobili s igračima "furije”, Španjolci su džentlmenski napravili špalir prije dodjele srebrnih medalja Argentini.

Ipak, Argentinci nisu pokazali jednako poštovanje. Dok su igračima "furije” dodjeljivali zlatne medalje i dok su podizali trofej, Argentinci su se udaljili i okrenuli im leđa. Sve su zabilježile kamere.

Španjolska je, osim što je drugi put postala svjetski prvak, srušila još jedan rekord. Naime, drugi je put povezala osvajanje Europskog i Svjetskog prvenstva. Prvi put to se dogodilo 2010. godine u Južnoafričkoj Republici. Tada je u finalu bila bolja od Nizozemske, a dvije godine ranije, 2008., u finalu Europskog prvenstva u Austriji i Švicarskoj pobijedila je Njemačku. Prije pobjede nad Argentinom sada je u finalu Europskog prvenstva 2024. svladala Englesku 2-1.

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