Španjolci: 'Vatreni' nikad nije odbio fotku i veliki je gospodin, a ispod dresa nosi papin lik...

Ante Budimir apsolutna je legenda Osasune. Skupio je nevjerojatnih 214 nastupa za klub iz Pamplone, zabio 89 golova i iz mjeseca u mjesec oduševljava navijače. Pravi je profesionalac i radnik, na pravom je mjestu u pravo vrijeme i potpuno je zasluženo u razgovoru za najboljeg napadača La Lige. Ove sezone zabio je 16 u prvenstvu te su samo dvojica ispred njega (Mbappé i Muriqi). Mundo Deportivo se osvrnuo na hrvatskog napadača.

"Uobičajeno je naći Antu Budimira u parku popodne kako igra nogomet sa svojom djecom. I gotovo ne prođe dan a da ga djeca ne zamole za fotografiju. Budimir nikad ne kaže ne. Hrvatski napadač je legenda u Pamploni", započeli su Španjolci u tekstu, a o Budimiru su govorili i članovi stručnog stožera Osasune.

- Ponekad gleda te reprize u autobusu dok idemo za zračnu luku. Bilo je to nešto neobično. On je pravi profesionalac, postavlja si vrlo visoke standarde. Ima vrlo balkanski mentalitet. Jako dobro trenira. Uobičajeno je da hrvatski reprezentativac nekoliko puta tjedno nakon grupnog treninga smišlja vlastite vježbe. Koordinira se s nekim od članova osoblja ili sa suigračima. Ako želi poboljšati svoju završnicu, angažira bekove ili krila da ubacuju loptu. Sam to osmišljava i mijenja. Zaslužio je svoje mjesto kao jedan od najboljih napadača u ligi - rekli su za Mundo.

Budimir ima prekrasnu obitelj i okrenut je vjeri. Kako pišu Španjolci, ako se utakmica igra u nedjelju, obavezno je na misi i to bilo da se igra u Pamploni ili na gostovanjima. Treninge i utakmice rijetko propušta te je jako fokusiran na nogomet. Čak je i nakon svog vjenčanja platio privatni avion kako bi se što prije vratio u klub (tada je igrao za Mallorcu). Došao je taman na drugu utakmicu doigravanja za prvu ligu protiv Deportiva i zabio pri gol kojim je pokrenuo preokret i Mallorcu uveo u viši rang.

"Oni koji poznaju Budimira kažu da je pobožan vjernik. Uobičajeno je da napadač prije utakmice posjeti crkve u blizini klupskog hotela. A ako je nedjelja, prisustvuje misi, bilo da igra u Pamploni ili u gostima, sve dok mu raspored dopušta. Čak je ponekad ispod crvenog dresa nosio i prigodnu majicu pape Benedikta XVI. Papa je jednom posjetio njegovu domovinu, ali Budimir nije mogao prisustvovati događaju. Unatoč tome, sačuvali su mu prigodnu majicu koju je nosio na terenu", zaključuju u tekstu.