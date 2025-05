Španjolci otkrili zašto se Real i Modrić nisu dogovorili? 'Luka je žrtva, odluku je čekao do jutra'

Luka Modrić napušta Real Madrid. Ono što su 24sata ekskluzivno objavila, samo nekoliko sati kasnije potvrdio je i kapetan hrvatske objavom na Instagramu, a i klub se emotivnim videom oprostio od njega. "Kraljevi" tako započinju novo poglavlje bez kapetana "vatrenih". Iako će zaigrati na Svjetskom klupskom prvenstvu, uprava kluba je ovoga tjedna donijela odluku da se rastane s hrvatski maestrom. Prema najnovijim informacijama, Modrić je htio ostati u Realu, ali se uprava kluba odlučila za obnovu momčadi, koja uključuje Modrićev odlazak. Nisu mu ponudili novi ugovor, a iza te odluke, koju je sam Modrić prihvatio, stoji strategija i plan obnove na čelu s Xabijem Alonsom i mladim snagama.

Iako je bilo nekih koji su htjeli da Modrić nastavi u Realu (među njima i novi trener), u klubu prevladava ideja treba obnoviti momčad, a to uključuje mlade igrače. Konkretno, Ardu Gülera, Nica Paza i posebno nekog novog mladog veznjaka kojeg će Real pokušati dovesti u klub. "Kraljevi" su se odlučili okrenuti novu stranicu i smatraju da bi Modrić mogao ometati napredak novih snaga i tako postao žrtva nove politike kluba, piše Diario As.

Real Madrid time zatvara čitav jedan povijesni ciklus. Klub se odlučio oprostiti u potpunosti od svoje slavne vezne linije koje su činili Casemiro, Kroos i Modrić i uspostaviti jasnu viziju budućnosti. Odgovornost sada preuzima nova jezgra: Valverde, Bellingham te buduće pojačanje u veznom redu.

Pristao je na sve uvjete

Unatoč tome što je Modrić pokazao maksimalnu volju za ostankom, klub ga nije zadržao. On je dopustio Realu da sam odluči u vezi s mogućom ponudom novog ugovora, a i dao je naslutiti da bi prihvatio dodatno smanjenje plaće (nakon onog koje je prihvatio prošlog ljeta). Ipak, dani su prolazili, a ovaj je tjedan bio ključan. Iako su se odvijali razgovori između Modrićeva tima i kluba, Hrvat i dalje nije primio konkretnu ponudu. Pričekao je Real da se izjasni, ali je dao rok upravi kluba da odgovor mora dobiti do četvrtka ujutro kako bi se mogao u miru i dostojanstveno oprostiti od navijača Reala. To je zatražio da mu se ne dogodi sudbina Karima Benzeme čiji je odlazak bio brz, hladan i improviziran.

Odgovor je dobio. Real više neće računat na njega te nakon Svjetskog klupskog prvenstva napušta "kraljevski klub". Odluku je prihvatio i sada će se, kao što dolikuje pravoj istinskoj legendi, na veličanstven način oprostiti od Santiago Bernabeua i navijača "kraljeva". Uz ovacije, suze i gromoglasni pljesak će ga Realov puk ispratiti iz "njegovog doma".