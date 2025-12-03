Španjolci plasirali 'bombu': Real želi preoteti Hajdukova talenta

Pljušte informacije oko talenata Hajduka. Zima bi mogla posebno "vruća" u Splitu ako se zaista ostvare sve glasine koje kolaju oko transfera. Nakon što je stigla informacija da Branimir Mlačić razgovara s Interom te da bi mogao preseliti kod Petra Sučića na ljeto, sada Španjolci plasiraju nove informacije.

Za Mlačića je navodno zainteresiran i veliki Real Madrid, a tu informaciju prenio je portal koji se bavi "kraljevskim klubom", Defensa central. Kako navode, njegov profil savršeno se uklapa u transfer politiku koja je već neko vrijeme na snazi ​​u Valdebebasu. Florentino Pérez jako voli ulagati u mlade igrače, a dovoljno je pogledati nekoliko primjera iz prethodnih sezona. Raphael Varane , koji je u španjolsku prijestolnicu stigao s 18 godina, bio bi najbolji primjer u ovom slučaju.

Ipak, i oni su svjesni kako su velika prepreka ovog transfera započeti pregovori s Interom. Klub iz Milana je počeo razgovor i s Hajdukom i s igračem tako da će teško Real doći do Mlačićevog potpisa. Zov Reala je nevjerojatna stvar za tako mladog igrača, ali je upitno je li to najbolji potez u ovom trenu. Inter je također velik klub te Mlačić vjerojatno ne bi odmah konkurirao za prvih 11, već se borio kroz treninge ili moguće posudbe, no nedvojbeno je veliki talent i mogao bi imati sjajnu karijeru. Realizacija transfera mogla bi biti u ljetnom prijelaznom roku, a cifra još nije poznata. Mlačićeva vrijednost je oko četiri milijuna eura.

"Međunarodni nogometni stručnjaci ističu njegov impresivan razvoj kao stopera . Također dodaju da posjeduje iznimne fizičke sposobnosti i hvale njegovu izvrsnu distribuciju lopte iz obrane. Također naglašavaju da jako dobro čita igru ​​i pokazuje zrelost koja ne nadilazi njegove godine . Stoga je Branimir Mlačić jedan od najperspektivnijih braniča u europskom nogometu", piše u tekstu španjolskog portala.