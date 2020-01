Španjolci 'pomeli' Čehe: Sjajni Dujšebajev predvodio 'furiju'

Španjolska rukometna reprezentacija odigrala je svoju prvu utakmicu drugoga dijela kontinentalnog rukometnog prvenstva i svladala Češku 31-25 (14-9). Očekivalo se, bit će to borba Davida i Golijata u kojoj David neće izaći kao pobjednik. I nije na kraju, ali je dao sve od sebe.

Nije 'furiji' bilo lako, prvih nekoliko minuta Česi su čak i vodili. Kašparek i Zdrahala cijelu su utakmicu bili predvodnici svoje momčadi, a u prvom su dijelu stvarali prave probleme Španjolcima koji su lovili gol razlike. No već za pet minuta nisu niti Kašparek, niti Bečvar niti Cip uspjeli svojim golovima spasiti svoju momčad. Ukupno su do poluvremena zabili tek devet golova, dok je njima Španjolska zavukla čak 14 komada i to kao da su se redali svi igrači, od Maquede, preko Aguinagaldea do Entrerriosa.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Drugo poluvrijeme bilo je potpuna dominacija Španjolaca. Bijeg na 10 golova razlike nekoliko minuta prije kraja, a sve na 'pogon' Dujshebaeva koji je pucao, ubacivao, asistirao i vodio svoju momčad do konačne pobjede rezultatom 31-25.

Upravo je on bio najbolji strijelac 'furije' s pet golova, a pratili su ga Sarmiento, Sole i Maqueda s po tri gola. Kod Čeha su najbolji bili Kašparek sa šest i Bečvar sa četiri. Mrkva je bio na 30% s 13 prikupljenih obrana, dok ih je Perez imao 11, ali s boljim postotkom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Tema: Rukometni Euro 2020.