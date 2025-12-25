Obavijesti

Real traži zamjenu za Modrića, našao ju u veznjaku Palacea?

Real traži zamjenu za Modrića, našao ju u veznjaku Palacea?
Foto: David Klein/REUTERS

Kao potencijalna rješenja spominjali su se i PSG-ov Vitinha, Ruben Neves, Angelo Stiller… U svakom slučaju, Kroosa i Modrića se teško nadoknađuje

Odlazak Tonija Kroosa (2024.) i Luke Modrića (2025.) ostavili su veliku rupu u veznom Real Madrida, koji žudi za igračem koji kontrolira tempo igre u sredini terena. U sadašnjem rosteru nemaju takav profil veznjaka, a na tržištu su se okrenuli za dva mlada igrača. 

Jedan je Adam Wharton (21) iz Crystal Palacea, kojeg želi i Manchester United, piše Madrid Universal. Osim konkurencije s Old Trafforda, potencijalni problem bila bi i visoka odšteta, s obzirom na to da Whartona ugovor s Palaceom veže do ljeta 2029. Prema Transfermarktu vrijedi 60 milijuna eura. 

Premier League - Crystal Palace v Manchester City
Foto: David Klein/REUTERS

Radi se o igraču koji je miran s loptom pod pritiskom, dobro kontrolira događanja na terenu i diktira ritam utakmice. 

Drugo ime za kojeg je Real zainteresiran jest Kees Smit (19) iz AZ Almaara. On bi u odnosu na Whartona vjerojatno bio jeftinija opcija, ali radi se o još ipak nedokazanom igraču na najvišoj stepenici. 

Kao potencijalna rješenja spominjali su se i PSG-ov Vitinha, Ruben Neves, Angelo Stiller… U svakom slučaju, Kroosa i Modrića se teško nadoknađuje. 

