Španjolci se klanjaju Luki: Dijete rata iz Hrvatske očitalo je lekciju modernom nogometu

Pokušali su ga Saudijci privući sa svojim beskonačnim milijunima, ali nisu uspjeli. Hrvatski maestro nije se priključio masovnom egzodusu brojnih nogometaša koji za milijunima eura odlaze u Saudijsku Arabiju. Izabrao je ljubav prema nogometu i lojalnost klubu. Ono čega danas malo ima.

Jedna dvojba je riješena, a to je da će Luka Modrić još barem godinu dana igrati za Real Madrid. Ne pamtimo kada se to zadnji put dogodilo na jednoj ovakvoj vrhunskoj razini, ali Luka je s 37 godina potpisao za Madriđane do ljeta sljedeće godine. Hoće li mu to biti zadnja sezona u karijeri, vrlo vjerojatno nije siguran ni on sam. No, kako god bilo, priuštit će nam još jednu godinu nogometne genijalnosti i savršenstva.

- Dome slatki dome - napisao je Luka nakon što je produženje ugovora postalo i službeno.

Izazvao je euforiju među navijačima Real Madrida, a španjolski mediji ga veličaju i dižu u nebesa. Nitko nije poslao ovakvu poruku Saudijcima.

- Odlukom da ostane u Realu te tako odbije nevjerojatno bogatstvo koje su mu nudili klubovi iz Saudijske Arabije Luka Modrić je očitao veliku lekciju modernom nogometu i nogometašima. Lekciju o nogometašu koji igra za grb kluba koji voli i to radi s predanošću koja se ne gubi pred naletom milijuna. No, što je najvažnije, Modrić je ovim odabirom poslao poruku u srca navijača Reala da je svoju ljubav i posvećenost Realu stavio ispred sveg novca svijeta. Posebno treba cijeniti što je Modrić ovako odlučio iako ga sljedeće sezone čeka nevjerojatna konkurencija za tri mjesta u vezi. Osim njega, na njih pikiraju Kroos, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde i Ceballos - piše Marca.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Modrić će sljedeće sezone imati nešto drugačiju ulogu u Realu nego do sada. Bit će drugi kapetan, ostat će lider svlačionice, što je i najbitnije za kraljevski klub, ali uz vrlo vjerojatno manju minutažu na terenu. Jude Bellingham stigao je za 105 milijuna eura prvenstveno kao Lukin nasljednik. Hrvatski maestro će ga mentorirati, savjetovati i pokušati pomoći u brušenju engleskog dijamanta koji bi trebao biti nositelj Reala sljedećih godina.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

I sam je svjestan da nitko nije vječan i da godine čine svoje pa bez obzira na drugačiju ulogu koju će imati, nije niti pomislio na saudijske milijune. Želio je karijeru zaključiti isključivo u klubu koji ga je proslavio pa i pod cijenu da manje igra.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

- Modrić se Realu obećao u dobru i zlu. Sad su ova druga vremena, nakon neuspjeha kluba u najvažnijim natjecanjima i u situaciji kada su Modrića stisle godine i neviđena konkurencija. No on je ostao vjeran Realu i danoj riječi. Uradio je to usprkos tome što je nakon toga iz Saudijske Arabije dobio ponudu od 200 milijuna eura i nakon što je u Real došao Galactico Bellingham. On je samo djelić zastrašujuće konkurencije zbog koje će vremešni Modrić sljedeće sezone definitivno igrati manje nego što je navikao. No, usprkos svemu ovome, dijete rata iz Hrvatske, ono koje suigrači zovu otac, zbog žestokih reakcija kada izgubi čak i na treningu, odlučilo je do kraja ostati u Realu - ishvalila ga je Marca.