Španjolci stigli u Split, uskoro će potpisati za Hajduk! Garcia će dobiti igrača za kojim je vapio

Španolski dvojac Hugo Guillamon i Edgar Gonzalez doputovali su u Split na liječničke preglede i ako ne bude nepredviđenih okolnosti, potpisat će ugovore i biti službeno predstavljeni kao igrači Hajduka.

S njima dvojicom Hajduk je najvjerojatnije kompletirao i ulazne transfere za ovaj prijelazni rok. Doduše, postoji mogućnost angažmana još jednog krilnog igrača, ali on je za sada izvan postavljenih financijskih okvira i njegov je dolazak moguć isključivo ako do kraja prijelaznog roka Hajduk proda još nekoga iz postojećeg kadra.

Guillamon (25) dolazi iz Valencije, igra na poziciji zadnjeg veznoga i stopera, dok Gonzalez (28) stiže iz Almerije, njemu je osnovna pozicija stoper, ali može igrati i u defenzivnom dijelu veznog reda. Obojica su ciljane prinove i trebali bi popuniti pozicije koje su u Hajduku deficitarne.

Nakon odlaska Prpića i Uremovića te ozljede Skelina, kao i Šarlije u Osijeku, Hajduk je ostao na mladom Mlačiću i Raciju, dok na poziciji defenzivnog veznoga Hajduk traži pravo pojačanje još od kad se ozlijedio Mihael Žaper.

Na početku sezone tu je poziciju pokrivao Pajaziti i to vrlo dobro, no on je puno bolji i korisniji u ofenzivnijim formacijama te bi i on i Krovinović dolaskom španjolskog dvojca trebali dobiti puno više slobode i ofenzivnije uloge.