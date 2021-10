Taylor nam je rekao da je Eric Garcia htio uzeti loptu te da je to poništilo zaleđe jer ju je dirao. On je htio uzeti loptu kako ne bi došla do Mbappéa, koji je očito bio u zaleđu. Nema smisla, kaže Busquets

Španjolska nogometna reprezentacija sinoć se nadala prvom trofeju od 2012., čak je i vodila protiv Francuske, no jedna sudačka odluka odlučila je prvaka. U 80. minuti je Theo Hernandez je kroz obranu 'furije' pronašao Kyliana Mbappé koji sprema loptu iza leđa Unaija Simona za preokret 2-1. Na prvu, čisto zaleđe. Anthony Taylor konzultirao se s VAR sobom i pogledao situaciju. Svi su očekivali da će pokazati zaleđe, ali umjesto toga, Englez je pokazao na centar. Španjolci su bili bijesni, a kapetan Sergio Busquets je nakon utakmice otkrio kako mu je sudac obrazložio svoju odluku. - Taylor nam je rekao da je Eric Garcia htio uzeti loptu te da je to poništilo zaleđe jer ju je dirao. On je htio uzeti loptu kako ne bi došla do Mbappéa, koji je očito bio u zaleđu. Takva odluka nema nikakvog smisla - rekao je veznjak Barcelone. I doista nema smisla, Mbappé je iz nedozvoljene pozicije utjecao na igru i to je trebalo biti čisto zaleđe, kao što misli i izbornik 'furije'. - Meni se činio kao čisti offside, no neću pričati o nečemu što ne mogu kontrolirati. To mi je ostavilo gorak okus u ustima jer sam vidio tužna lica igrača nakon utakmice - rekao je Luis Enrique.