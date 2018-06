Španjolci u šoku, a Fabregas se šali: Možda ću ipak ići u Rusiju

Cijeli nogometni svijet ostao je zatečen odlukom predsjednika Španjolskog nogometnog saveza da smijeni izbornika Julena Lopeteguija pred sam početak Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Razlog takve odluke leži u tome što je Lopetegui u krivo vrijeme potvrdio kako će od sljedeće sezone biti na klupi Reala zbog čega je u svlačionici španjolske reprezentacije nastao kaos.

Iako su mnogi Španjolci ostali šokirani takvom odlukom, Cesc Fabregas iskoristio je tu situaciju kako bi se malo našalio. Naime, veznjak Chelseaja je ostao bez poziva za Svjetsko prvenstvo u Rusiji unatoč tome što je ima vrlo dobru sezonu u dresu Chelseaja.

A izgleda kako je sada došlo Fabregasovih "pet minuta". Gary Lineker je na Twitteru napisao kako će sada Fabregas imati o čemu pričati u njegovom debiju kao televizijski komentator, a Fabregas mu je odgovorio da sačeka jer će možda on ipak dobiti poziv za Svjetsko prvenstvo.

Wait, maybe I get a call up now! https://t.co/4InwsavXZa — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) June 13, 2018

Osim Fabregasa putem Twittera oglasili su se i brojni drugi ljudi. Neki od njih su ostali u šoku dok su se drugi, isto kao i Fabregas, šalili na račun otkaza Lopeteguija.

Job opening



Must be willing to travel and have a valid passport. Must be able to speak Spanish...Must be willing to start IMMEDIATELY!!!#spain #JulenLopetegui — Dan (@danmetcalfents) June 13, 2018

- Slobodno radno mjesto! Uvjeti: Morate biti voljni putovati i imati valjanu putovnicu. Također, morate znati pričati španjolski. S radom počinjete ODMAH!!! - našalio se jedan korisnik Twittera.

Imagine if Wenger is now hired as emergency manager of Spain.. and wins the World Cup.

Now that would be amusing. — Piers Morgan (@piersmorgan) June 13, 2018

Drugi je pak u sve ubacio i Wengera te rekao kako bi bilo zanimljivo da Wenger sada postane izbornik Španjolske i da osvoji prvo mjesto.

Chaos in the Spain camp... 🙈🇪🇸 #Worldcup2018 — Rio Ferdinand (@rioferdy5) June 13, 2018

Tuesday: Real Madrid announce Julen Lopetegui as their new manager



Wednesday: #ESP sack Julen Lopetegui!



Spain's #WorldCup is about to end even before it starts!!

😳😳😳😳😳 — Jide Samuel Adigun (@MuzikalJaydon) June 13, 2018

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.