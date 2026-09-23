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U UTORAK U SEVILLI

Španjolci utakmicu s Hrvatskom proglasili visokorizičnom. Evo što će to značiti za naše navijače

Piše HINA,
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Španjolci utakmicu s Hrvatskom proglasili visokorizičnom. Evo što će to značiti za naše navijače
Berlin: Susret Španjolske i Hrvatske u 1. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Derbi Španjolske i Hrvatske proglašen je visokorizičnim: stiže pojačana policija, stroge kontrole i odvojeni sektor za "vatrene"

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Španjolsko povjerenstvo za borbu protiv nasilja, rasizma, ksenofobije i netolerancije u sportu proglasilo je utakmicu Lige nacija između Španjolske i Hrvatske, koja će se odigrati u utorak 29. rujna u Sevilli (20.45), susretom "visokog rizika". To državno tijelo nije navelo u priopćenju zašto je ta utakmica označena kao visokorizična.

Odluka nije nužno znak da se očekuju neredi, ali znači pojačanu policijsku prisutnost oko stadiona Ramón Sánchez-Pizjuán gdje će lopta krenuti s centra u 20:45 sati. Na ulazima bi trebala biti stroža kontrola, a hrvatski navijači bit će u odvojenom sektoru na stadionu.

To je prva utakmica španjolske reprezentacije pred domaćom publikom nakon osvajanja Svjetskog prvenstva prije dva mjeseca, što znači očekivano velik interes i velik broj ljudi u gradu. Na stadionu se očekuje maksimalnih 43.750 gledatelja. Španjolska će prethodno u subotu gostovati kod Engleske, a Hrvatska kod Češke u skupini Lige nacija.

Španjolsko povjerenstvo je istovremeno proglasilo utakmicama visokog rizika i susrete tamošnjih klubova Real Ovieda i Sporting Gijona te Racing Ferrola i Pontevedre, kao i europske oglede između Atletico Madrida i Manchester Uniteda te Betisa i Porta. Te se utakmice igraju ovaj i idući mjesec.

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