Španjolka i Kanađanin prvi su zlatni na Svjetskom prvenstvu

Prve zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Tokiju osvojili su u subotu u brzom hodanju na 35 kilometara Španjolka Maria Perez i Kanađanin Evan Dunfee.

Evan Dunfee je osvojio zlato u utrci brzog hodanja na 35 km s vremenom 2:28,22 ispred Brazilca Caioa Bonfima (2:28,55) i Japanca Hayatoa Katsukija (2:29,16).

Foto: Sarah Meyssonnier

U ženskoj konkurenciji, Španjolka Perez je obranila naslov svjetske prvakinje pobijedivši s vremenom 2:39,01. Srebrnu medalju osvojila je Talijanka Antonella Palmisano (2:42,24), a broncu Ekvadorka Paula Milena Torres (2:42,44).

Dunfee je 2021. godine osvojio brončanu medalju na 50 km na Olimpijskim igrama u Tokiju. Dvije godine ranije osvojio je broncu na Svjetskom prvenstvu u Dohi u istoj disciplini. Njegovo pobjedničko vrijeme na ovom SP-u je drugo najbolje vrijeme u povijesti u hodanju na 35 km (2:21,40).

Foto: Eloisa Lopez

Za Perez je ovo treća zlatna medalja na svjetskim prvenstvima. Prije dvije godine pobijedila je u Budimpešti u utrkama na 20 km i 35 km u hodanju, a prošle je godine Španjolka osvojila zlato i srebro na Olimpijskim igrama u Parizu.