Obavijesti

Sport

Komentari 0
ATLETIKA U TOKIJU

Španjolka i Kanađanin prvi su zlatni na Svjetskom prvenstvu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Španjolka i Kanađanin prvi su zlatni na Svjetskom prvenstvu
6
Foto: Kirby Lee

Španjolka Maria Perez i Kanađanin Evan Dunfee osvojili zlato na SP-u u Tokiju u brzom hodanju! Perez obranila naslov, Dunfee s drugim najboljim vremenom ikad

Prve zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Tokiju osvojili su u subotu u brzom hodanju na 35 kilometara Španjolka Maria Perez i Kanađanin Evan Dunfee.

Evan Dunfee je osvojio zlato u utrci brzog hodanja na 35 km s vremenom 2:28,22 ispred Brazilca Caioa Bonfima (2:28,55) i Japanca Hayatoa Katsukija (2:29,16).

Men's 35km Race Walk Final
Foto: Sarah Meyssonnier

U ženskoj konkurenciji, Španjolka Perez je obranila naslov svjetske prvakinje pobijedivši s vremenom 2:39,01. Srebrnu medalju osvojila je Talijanka Antonella Palmisano (2:42,24), a broncu Ekvadorka Paula Milena Torres (2:42,44).

Dunfee je 2021. godine osvojio brončanu medalju na 50 km na Olimpijskim igrama u Tokiju. Dvije godine ranije osvojio je broncu na Svjetskom prvenstvu u Dohi u istoj disciplini. Njegovo pobjedničko vrijeme na ovom SP-u je drugo najbolje vrijeme u povijesti u hodanju na 35 km (2:21,40).

Women's 35km Race Walk Final
Foto: Eloisa Lopez

Za Perez je ovo treća zlatna medalja na svjetskim prvenstvima. Prije dvije godine pobijedila je u Budimpešti u utrkama na 20 km i 35 km u hodanju, a prošle je godine Španjolka osvojila zlato i srebro na Olimpijskim igrama u Parizu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Englezi napravili listu od 35 najboljih nogometaša ikad: Evo na kojem je mjestu Luka Modrić
PODLOŽNO RASPRAVI

Englezi napravili listu od 35 najboljih nogometaša ikad: Evo na kojem je mjestu Luka Modrić

Treći je po mišljenju GiveMeSporta Brazilac Pelé, četvrti Diego Maradona, a top 5 zatvara Johan Cruyff. U prvih 10 još su mjesto našli Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario te Ferenc Puskás
FOTO Degutantna objava o Jotinoj udovici i njegovom najboljem prijatelju zgrozila sve
'OVO JE SRAMOTA'

FOTO Degutantna objava o Jotinoj udovici i njegovom najboljem prijatelju zgrozila sve

Svijet nogometa još je u šoku nakon tragične smrti Liverpoolove zvijezde Dioga Jote, a portugalski tabloid "TV Guia" odlučio je iskoristiti obiteljsku tragediju za jeftini senzacionalizam. Njihova skandalozna naslovnica, koja sugerira romantičnu vezu između Jotina najboljeg prijatelja Rúbena Nevesa i njegove udovice Rute Cardoso, izazvala je zgražanje javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025