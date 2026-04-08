IMALI SU LOŠ TRETMAN

Španjolska policija pendrecima napala navijače Bayerna ispred Bernabéua uoči utakmice?!

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Admiral

Uoči utakmice Lige prvaka između Real Madrida i Bayerna došlo je do ozbiljnih incidenata ispred Santiago Bernabeua. Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju oštro, a prema mnogima i pretjerano postupanje španjolske policije prema navijačima njemačkog kluba. Prema informacijama njemačkih medija, sukobi su izbili još prije početka utakmice, kada su porasle napetosti između policije i skupina navijača Bayerna.

Videozapisi prikazuju policajce kako pendrecima nasrću na navijače, guraju ih, okupljaju na jednom mjestu i u pojedinim situacijama nasilno privode. Na jednoj od snimki vidi se i stariji muškarac kojeg policija odvodi dok njegova kći očajnički doziva pomoć.

Za sada nema službenih očitovanja. Bayern se nije oglasio, a ni madridska policija nije komentirala događaje. Ipak, reakcije na društvenim mrežama vrlo su burne. Mnogi dovode u pitanje proporcionalnost policijske intervencije i tvrde da je riječ o pretjeranoj uporabi sile.

Ovo nije prvi put da dolazi do incidenata između policije i navijača minhenskog kluba u Madridu. Slične scene viđene su i 2017. godine, kada je policija tijekom poluvremena upala u gostujući sektor na Bernabéuu i intervenirala protiv navijača Bayerna. Tada su svjedoci također govorili o neprimjerenom postupanju, a televizijske snimke pokazivale su policajce kako pendrecima udaraju navijače, navodno nakon isticanja transparenta u gostujućem sektoru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

KONTROVERZNA KINSEY

