Španjolska preokrenula Finsku i ušla u polufinale EuroBasketa

Pobjedom protiv Hrvatske, Finska je pokazala da više nije samo zemlja klizača i hokejaša. Koliko god nas bolio taj poraz, pokazali su da su bolji od nas i da njihovom vrijeme u košarkaškom svijetu dolazi.

I skoro su napravili novu senzaciju. Bili su tako blizu borbe za medalju, no prvi polufinalist ovogodišnjeg EuroBasketa postala je Španjolska!

Španjolci su slavili 100-90 protiv Finske i u petak će za veliko finale igrati protiv pobjednika susreta između Njemačke i Grčke.

Otišla je ona šampionska generacija pa je Španjolcima neminovan bio rebuilding. Nema više braće Gasol, Sergio Llull je ozlijeđen, tu nije niti Ricky Rubio, Sergio Rodrigues, igrači koji su godinama nosili španjolsku reprezentaciju.

U izostanku prvoklasnog playa, upravo zato su naturalizirali Amerikanca Lorenca Browna, no uoči EuroBasketa nitko ih nije vidio u užem krugu favorita. Ma mnogi su mislili da je i osmina finala plafon za njih. Ipak, dogurali su do same završnice i borit će se za medalju. No, opasno su visjeli.

Finska je pokazala koliko je opasna reprezentacija i žestoko je namučila Španjolce. Vodili su cijelo prvo poluvrijeme, na trenutke imali i ogromnih plus 15, ali kako se bližio predah, Španjolci su dolazili k sebi i s prihvatljivih 43-52 otišli na odmor.

U nastavku je na parket izašla druga Španjolska. Fincima je zakazala trica, Markkanen je vukao, ali nije mogao sam. Španjolci su zaigrali betonsku obranu i u sedam minuta napravili 25-7!

Žilavi Finci su se vratili u posljednjoj četvrtini, pet minuta prije kraja bili su na minus dva (84-82) i imali napad za izjednačenje, ali Willy Hernangomez je zalijepio bananu Markkanenu, Brizuela je pospremio tricu, Finci su izgubili loptu u napadu pa je Rudy Fernandez pogodio još jednu tricu i tu je priči bio kraj.

Willy Hernangomez je bio i najbolji Španjolac s 27 koševa i pet skokova, ali veliku ulogu u preokretu imao je neuništivi Rudy Fernandez koji je u trenucima kada se utakmica lomila ukrao čak pet lopti. Markkanen je nas isterorizirao s 43 koša, Španjolskoj je zabio 28, ali ostali nisu bili na razini, pogotovo se to odnosi na Salina. Jantunen je zabio 18, Madsen 13.

Premda ih nitko nije vidio u završnici, Španjolci će se opet boriti za finale Europskog prvenstva. A tko će to biti, doznat će večeras nakon utakmice Grčke i Njemačke.

Najčitaniji članci