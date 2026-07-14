Španjolska uoči polufinala ima 'pitanje od državne važnosti'

Španjolska protiv Francuske u Dallasu od 21 sat. Spektakl u najavi. I dok Francuska nema što puno mijenjati jer mašina radi "kao podmazana", španjolski mediji i nogometna javnost ima pitanje od "državnog značaja", a to je što će biti s Pedrijem i kako će izbornik De la Fuente iznenaditi "tricolore".

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Pedri je do Belgije započeo sve utakmice za "furiju" i bio jedan od najboljih igrača na terenu. Iako nije imao ni gol ni asistenciju, zajedno s Rodrijem kontrolirao je sredinu terena i Špnjolska je u svim utakmicama imala veći posjed od protivnika. Protiv Belgije stiglo je iznenađenje. Veznjak Barcelone utakmicu je započeo na klupi, a umjesto njega je igrao Fabian Ruiz. Veliki upitnici su se pojavili iznad glave španjolske javnosti, a nakon prolaska dalje još su i veći.

Diario As nazvao je pitanje Pedrija "državnim pitanjem" i tako dodatno pokrenuo raspravu. Je li pokus s Ruizom na zadnjem veznom bio dovoljno dobar ili će se Pedri vratiti kraj Rodrija. Ako se ipak odluči za Ruiza, tko ispada? Španjolski list piše da bi cijenu mogao platiti Baena na krilu. Tako bi Pedri otišao na "desetku", a Dani Olmo otišao na krilo. Problem je što Baena igra vrhunski na krilu pa bi i Olmo mogao na klupu.

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Upitnika je puno, ali u ovakvoj utakmici Španjolska ne bi trebala ostati bez čarobnih trenutaka Pedrija. U polufinalu Lige nacija, u onom spektaklu od devet golova (Španjolska dobila 5-4), Barcelonin as odigrao je sjajnu utakmicu, zabio je i gol te je i to pokazatelj De la Fuenteu da bez njega ne smije na Francusku. Također, vađenje Olma iz prvih 11 bio bi "pucanj u nogu" jer i on igra jako dobar Mundijal, iako mu se ne daje dovoljno kredita.