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LUIS DE LA FUENTE

Španjolski izbornik: Rezultat 7-0 nije normalan. To će Hrvatsku zasigurno dodatno motivirati

Piše HINA,
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Španjolski izbornik: Rezultat 7-0 nije normalan. To će Hrvatsku zasigurno dodatno motivirati
Foto: Marcelo del Pozo
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Izbornik 'furije' Luis de la Fuente je poručio da bi Hrvatska nakon šokantnih 7-0 od Engleske mogla biti još opasnija na Poljudu; Španjolska stiže umorna, ali želi nastaviti niz bez poraza

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Španjolski nogometni izbornik Luis de la Fuente rekao je da bi Hrvatska mogla biti dodatno motivirana u utorak, protiv njegove momčadi na splitskom Poljudu, poslije poraza 7-0 od Engleske.

- Rezultat 0-7 nije normalan. Nije normalno da jedna tako potentna reprezentacija izgubi tolikim rezultatom. Moramo vidjeti što se dogodilo jer je to vrlo neobično. To će ih sigurno dodatno motivirati jer igrači na toj razini takav poraz ne prihvaćaju lako", poručio je De la Fuente s konferencije za medije u španjolskom Oviedu.

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Foto: Društvene mreže (AI)

Hrvatska je u subotu doživjela svoj najteži poraz u povijesti u utakmici odigranoj u Rijeci. 

- Svaki propust može te koštati pogodaka jer su to sve dobre momčadi, izjavio je španjolski izbornik čija je momčad istovremeno pobijedila Češku s 3-1.

Španjolska je nakon tri kola Lige nacija vodeća u skupini s 9 bodova, a slijede Engleska sa 6 i Hrvatska s 3, dok je Češka bez bodova.

- Protiv Češke smo u prvom poluvremenu bili dobri. U drugom je pristup igrača koji su ušli bio dobar, ali izgubili smo kontinuitet u igri. Ponavljam, četiri utakmice u deset dana, računajući i ovu nadolazeću protiv Hrvatske, predstavljaju veliko opterećenje. Želimo sačuvati zdravlje nogometaša, ali utakmice treba dobivati, izjavio je De la Fuente.

Nations League - Group A3 - Spain v Czech Republic
Foto: Vincent West

On je još ranije kritizirao novi sustav Lige nacija zbog četiri utakmice u kratkom periodu.

- Kući ćemo stići u tri ujutro, sutra ćemo trenirati, a u ponedjeljak ćemo ponovno morati putovati, požalio se.

Svjetski prvak Španjolska je 41 utakmicu u nizu bez poraza te priželjkuje nastavak na Poljudu.

- Ako ne bude novih ozljeda, bit ćemo zadovoljni s 12 bodova. Ali bit će teško, rekao je izbornik.

Španjolska je posljednji poraz doživjela u ožujku 2024. kada je u prijateljskoj utakmici izgubila s 0-1 od Kolumbije. Izgubila je i finalu Lige nacija u lipnju 2025. od Portugala, ali na jedanaesterce, nakon što je susret završio 1-1.

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