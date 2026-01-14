Španjolski mediji ne štede Real: 'Katastrofa, debakl za povijest'. U slavlju i sramotan incident

Tjedan koji je u Real Madridu trebao donijeti šok-terapiju i novi početak pretvorio se u jednu od najvećih blamaža u novijoj povijesti kluba. Samo nekoliko dana nakon bolnog poraza u finalu Superkupa od Barcelone i ekspresne smjene Xabija Alonsa, "kraljevski klub" doživio je novo poniženje. U svom debiju na klupi, klupska legenda Álvaro Arbeloa svjedočio je eliminaciji iz Kupa kralja od Albacetea, drugoligaša koji se bori za ostanak. Pobjeda domaćina 3-2 odjeknula je Europom, a mediji su jednoglasni u ocjeni - ovo je katastrofa epskih razmjera.

Debi iz noćne more za 'Spartanca'

Álvaro Arbeloa, prozvan "Spartanac" zbog svoje beskompromisne igre, preuzeo je momčad s jasnim ciljem: vratiti pobjednički mentalitet i strast u svlačionicu. No, njegova era započela je na najgori mogući način. Kako piše madridski AS, "oporavak će, ako ga uopće bude, biti spor, a debakl koji ostaje zapisan u povijesti nije najbolji početak jedne ere".

Arbeloa je na teren poslao kombiniranu momčad, želeći odmoriti ključne igrače, no taj se potez pokazao kobnim. Mediji ističu kako je previše rotirao i da momčad jednostavno nije imala ni glavu ni rep. "Kako se magla spuštala na stadion, tako se i Real Madrid počeo gubiti u njoj", slikovito opisuje As, dodajući da je plan o agresivnom presingu i brzoj igri trajao "svega nekoliko minuta".

I najčitaniji sportski list Marca ne ostavlja nimalo prostora za optimizam. "Arbeloin debi u Real Madridu bio je katastrofa. Apsolutna katastrofa od tjedna. Poraz u finalu Superkupa, odluka o smjeni Xabija Alonsa, a sada i povijesno poniženje u Albaceteu", navodi se u njihovoj analizi, uz opasku da je Vinícius odigrao "užasnih 97 minuta", a subotnja utakmica na Bernabéu bit će "suđenje igračima... i upravi".

'Albaceteazo' za vječnost i suze radosnice

Dok u Madridu vlada očaj, u Albaceteu je zavladala potpuna euforija. Mediji opisuju scene sa stadiona Carlos Belmonte kao "totalno ludilo" i "noć čiste slave i povijesnog postignuća". Pobjeda protiv nogometnog giganta dobila je i svoj nadimak - "Albaceteazo". Junak večeri bio je dvostruki strijelac Jéfte, čiji je gol u posljednjim trenucima utakmice bacio domaće navijače u trans. Njegova izjava nakon utakmice najbolje oslikava veličinu ovog podviga.

​- Ovo je najveća stvar koja se ikad dogodila u nogometu, dogodila se danas. Presretan sam zbog svoje momčadi koja je radila kao luda. Jako, jako sam sretan - rekao je ushićeni Jéfte.

Marca donosi emotivan opis slavlja: "U Albaceteu, bezgranična radost i uzbuđenje. Tribine su eruptirale, igrači su plakali i grlili se... Totalna fešta na stadionu Carlos Belmonte, dan koji će se u Albaceteu pamtiti zauvijek".

Sramotno hukanje Viniciusu

Nažalost, utakmicu je zasjenio i sramotan incident. Prije samog početka, u blizini stadiona zabilježeni su rasistički povici upućeni Viníciusu Júnioru. Na snimkama se čuje kako grupa pojedinaca skandira "Vinícius, ti si majmun", što je izazvalo oštru reakciju iz madridskog tabora. Thibaut Courtois, koji nije bio u sastavu, na društvenim mrežama je poručio: "Dosta je rasizma. Ovo je sramotno".

Tjedan koji je započeo kao pokušaj spašavanja sezone pretvorio se u noćnu moru. Real Madrid je u samo nekoliko dana ostao bez dva trofeja, a pritisak na novog trenera i cijelu momčad sada je dosegao kritičnu točku. Álvaro Arbeloa nije dobio ni 100 dana mira; dobio je povijesni debakl koji će ga pratiti do kraja karijere.