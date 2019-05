Španjolski mediji: Ovo baš boli, zgazili su Barcu kao žohare!

Pa ima li uopće trijeznog čovjeka sada u Liverpoolu? Možda i ima, ali, ili su navijači Evertona, ili nisu gledali čudesnu pobjedu Liverpoola nad Barcelonom (4-0).

Još se ne stišavaju reakcije nakon jedne od najvećih pobjeda u bogatoj povijesti tog engleskog kluba. Posebno su šokirani Španjolci čiji mediji bruje o - povijesnom kiksu!

- Sjećat ćemo se finala u Sevilli i Ateni, sjećat ćemo se večeri u Rimu, ali ovo je takav šamar, uf, koliko ovo boli, zbog brojnih faktora. Imati 3-0 iz prve utakmice i ići na Liverpool koji je bez Salaha i Firmina... One greške Jordija Albe, četvrti gol Origija, Dembeleovi promašaji u prvoj utakmici - kolaps! S druge strane, desetkovani Liverpool i monumentalnim povratkom bez dva najbolja igrača. Klopp je trener godine - viđenje je španjolske Marce koja je zgrožena Barcelonom.

- Ovo je povijesni kiks. Počevši od trenera koji nije mogao pronaći protuotrov za Liverpool. Na Anfieldu je poslao istu postavu kao u prvoj utakmici, a tamo je Barca bila inferiorna, porozna u obrani, na čelu sa Jordijem Albom. Ne možeš na Engleze sa samo jednim fizički moćnim veznjakom poput Arthura Vidala. Svaka čast Messiju za prvu utakmicu, ali u drugoj, kada je to bilo najpotrebnije, on je nestao. Nema igrača na svijetu poput njega, ali opet će ostati bez Lige prvaka. On je lider i kapetan, uz Valverdea prvi čovjek momčadi i upravo su oni najodgovorniji za ovaj rezultat - rezonira Marca.

'Noćna mora Barcelone'

- Nezamislivo se dogodilo. Liverpool je nadoknadio 3-0 iz prve utakmice. Možda i najveći preokret u povijesti nogometa, rezultat za povijest, barem za Liverpool. Za Barcelonu je to noćna mora. Sceni kao iz horor filmova svjedočili smo nakon utakmice kada se lice argentinskog čarobnjaka (Lea Messija op.a.) izobličilo od šoka i tuge. Sjetio se Messi vjerojatno svih poraza sa svojom nacionalnom selekcijom - piše AS.

Foto: Phil Noble/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Barcelona je paralizirana nakon što ih je Liverpool razbio na Anfieldu. Zgazili su ih kao žohare! Naplatio je Liverpool svoje račune iz prve utakmice, a u Barceloni samo mogu zahvaliti Dembeleu koji je prije tjedan dana propustio velike prilike. Debakl u svakom smislu te riječi! - dodaju iz AS-a.

Oštar je bio i Mundo Deportivo.

- Debakl Barcelone. Ovo je jedno od najvećih poniženja u povijesti nogometa. Unatoč svim upozorenjima od prije godinu dana protiv Rome, 'blaugarana' je opet reagirala loše. Origi i Wijnaldum svojim su golovima Barcelonin san pretvorili u noćnu moru - piše Mundo Deportivo.