Španjolski mediji u deliriju zbog Modrića: 'Kapetan je vječan!'

Bilo da kreće u udarnih 11 s kapetanskom trakom oko ruke ili pak čeka priliku s klupe, jedno je sigurno - Luka Modrić (39) je i dalje nemjerljivo važan u igri Real Madrida. Gubili su 'kraljevi' na Mestalli kod Valencije do 85. minute, imali igrača manje, a onda je upravo Luka zabio gol za 1-1 i postao najstariji nogometaš koji je zabio u dresu 'kraljevskog kluba', a Jude Bellingham je preokrenuo za velika tri boda Madriđana (2-1).

- Ušao je u 80. minuti umjesto Ceballosa, a zabio je u 85. minuti nakon odlične timske akcije Madriđana. Kapetan Real Madrida je vječan, postao je najstariji igrač u povijesti Reala koji je zabio gol - napisali su iz Marce i dali mu visoku ocjenu osam pošto je u igru ušao tek pred sam kraj susreta.

Nastupom protiv Valencije na Mestalli je Modrić 'učvrstio' deseto mjesto na ljestvici nogometaša s najvećim brojem nastupa u dresu 'kraljevskog kluba'. Ispred njega na devetom je Jose Antonio Camacho s 565 nastupa , kao i Paco Gento na osmom mjestu s 572 nastupa, a oni su još dostižni za kapetana 'vatrenih'.

Na prvom mjestu je nedohvatljivi Raul s 741 nastupom za Real, ali bez obzira na to što do te laskave pozicije neće doći, ostat će zlatnim slovima upisan u povijest 'kraljevskog kluba'. Spominje se njegov mogući odlazak na kraju sezone s krajem ugovora, no tko zna, možda se kraljevi ipak odluče kako mu je, bez obzira na godine, ipak još uvijek mjesto među 'kraljevima'.