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GENIJALNO IZGLEDA

Španjolski miljenik ispunio je obećanje: Evo izbornika na ruci!

Piše Jakov Drobnjak,
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Španjolski miljenik ispunio je obećanje: Evo izbornika na ruci!
Foto: Instagram
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Marc Cucurella ispunio ludo obećanje i tetovirao De La Fuentea! Uz dirljivu priču o sinu i frizuri, postao je hit Mundijala

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Jedan od junaka španjolske reprezentacije koja se popela na vrh svijeta postao je i Marc Cucurella. Odigrao se sjajan turnir na beku, a uz to i postao miljenik navijača diljem svijeta. Uz prepoznatljivu frizuru na terenu, sve je oduševio i svojim plesom na dočeku u Madridu, a sada je ispunio i jedno "ludo" obećanje koje je dao uoči Mundijala.

Cucurella je rekao da će na ruku tetovirati lice izbornika Luisa de La Fuentea ako Španjolska postane prvak svijeta. "Furija" je srušila Argentinu u finalu, a popularni Cucu objavio je kako je obećanje - ispunjeno! Na društvenim mrežama pohvalio se novom tetovažom koja je genijalna. Mala karikatura izbornika koji drži trofej Svjetskog prvenstva.

Posebnu pažnju privuklo je i njegovo objašnjenje zašto nosi dugu kosu. Objasnio je kako to nije samo dio imidža, već se iza toga krije emotivan razlog koji uključuje njegovog sina Matea koji ima autizam. Mateo ima četiri godine i ne govori, a Cucurella nosi dugu kosu kako bi ga on u svakom trenutku mogao pronaći na terenu. 

Foto: Instagram, Canva

U jeku Svjetskog prvenstva, Cucurella je postao član Real Madrida. U "kraljeve" je stigao iz Chelseaja za 55 milijuna eura. Karijeru je započeo u omladinskoj školi Barcelone. Na Mundijalu je započeo svaku utakmicu te dva puta asistirao (oba puta u pobjedi nad Austrijom 3-0). S njim u obrani Španjolska je primila samo jedan gol na Svjetskom prvenstvu (protiv Belgije u četvrtfinalu)

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