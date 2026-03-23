Sevilla je otpustila trenera Matiasa Almeydu nakon poraza od Valencije (2-0). Sevilla je na 15. mjestu i blizu ispadanja, samo tri boda iznad relegacijske zone. Argentinac je osmi trener Seville u zadnje četiri godine
Španjolski velikan dao otkaz treneru. Borit će se za ostanak
Španjolski nogometni prvoligaš Sevilla otkazao je suradnju dosadašnjem treneru Argentincu Matiasu Almeydi (53), objavio je andaluzijski klub. Presudio mu je posljednji ligaški poraz od Valencije (0-2) nakon kojeg je Sevilla pala na 15. mjesto Primere sa 31 bodom, tri više od zone ispadanja.
Almeyda je preuzeo Sevillu u lipnju ove godine i u 32 utakmice ostvario je tek deset pobjeda. Trajao je 265 dana, što ga čini osmim menadžerom kojeg je potpisala Sevilla u posljednje četiri godine.
Argentinac je svoju trenersku karijeru započeo u River Plateu 2011. godine, vodio je i Banfield, Guadalajaru, San Jose Earthquakes, te atenski AEK od 2022. do 2025. prije nego što se pridružio Sevilli.
