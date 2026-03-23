CILJ JE OSTATI U LA LIGI

Španjolski velikan dao otkaz treneru. Borit će se za ostanak

Sevilla je otpustila trenera Matiasa Almeydu nakon poraza od Valencije (2-0). Sevilla je na 15. mjestu i blizu ispadanja, samo tri boda iznad relegacijske zone. Argentinac je osmi trener Seville u zadnje četiri godine

Španjolski nogometni prvoligaš Sevilla otkazao je suradnju dosadašnjem treneru Argentincu Matiasu Almeydi (53), objavio je andaluzijski klub. Presudio mu je posljednji ligaški poraz od Valencije (0-2) nakon kojeg je Sevilla pala na 15. mjesto Primere sa 31 bodom, tri više od zone ispadanja.

Almeyda je preuzeo Sevillu u lipnju ove godine i u 32 utakmice ostvario je tek deset pobjeda. Trajao je 265 dana, što ga čini osmim menadžerom kojeg je potpisala Sevilla u posljednje četiri godine.

Argentinac je svoju trenersku karijeru započeo u River Plateu 2011. godine, vodio je i Banfield, Guadalajaru, San Jose Earthquakes, te atenski AEK od 2022. do 2025. prije nego što se pridružio Sevilli.

