ŽIVJELI NA RUBU

Spas u zadnji čas: Marsonia skupila novac i ne gasi se?

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facebook

Marsoniji je zbog 50.000 eura prijetilo gašenje, a nedavno su najavili pohod prema HNL-u

NK Marsonia nalazi se u financijskim problemima uoči utakmice s Belišćem u prvom kolu Treće NL Istok (četvrti rang), koja bi se trebala odigrati ovoga vikenda. Klub iz Slavonskog Broda star 116 godina, koji je šest sezona proveo u HNL-u, daleko je od svojih najboljih dana.

Iako je prošle sezone izborio ostanak u Drugoj NL (treći rang), nije dobio licencu za to natjecanje te je izbačen u četvrtu ligu. Prema presudama Fife, Marsonia mora isplatiti Dariju Damjanoviću 3600 eura, Demiru Peci 25.000, a Harisu Dilaveru 20.000 eura. S kamatama i poreznim obračunima dug se popeo na oko 50.000 eura.

Pisalo se da klubu prijeti stečaj, ali slavonski je klub, prema našim informacijama, skupio novac i dug će sanirati. Uprava Marsonije na čelu s Mostarkićem objavila je 15-godišnji program, do 2040., za potpuni oporavak i uspon kluba. U planu je, između ostalog, bilo navedeno da će klub u sezoni 2032./2033. ući u HNL, a tri godine kasnije biti i prvak Hrvatske.

