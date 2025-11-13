Obavijesti

Spas za Livakovića? Nenad Bjelica ozbiljna opcija za trenera Girone, evo svih detalja...

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Utakmica GNK Dinamo i NK Osijek u 16. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Girona je u zoni ispadanja i razmišlja o novom treneru, a kandidat je i Bjelica. Hrvatski stručnjak već je odradio neke razgovore s čelnicima posrnulog španjolskog prvoligaša

Girona je pretprošle godine bila jedno od najugodnijih iznenađenja španjolskog, ali i europskog nogometa. Lani je nastupala u Ligi prvaka, ali od tada je klub u silaznoj putanji. Pad se nastavio i u ovoj sezoni te klub koji vodi Pere Guardiola, Pepov brat, danas je u zoni ispadanja u LaLigi. Girona nakon 12 kola ima tek 10 bodova.

FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde
ATRAKTIVNA AIDA

FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle. Par je već nekoliko mjeseci u vezi
Boban se spustio u svlačionicu, doznajemo što je rekao. Neke je i 'spasio' od izbacivanja iz ekipe
ZADNJE UPOZORENJE

Boban se spustio u svlačionicu, doznajemo što je rekao. Neke je i 'spasio' od izbacivanja iz ekipe

Novu mladost proživio je Pierre-Gabriel (27) koji bi se mogao oporaviti puno brže od toga što je rekao Boban, a kapetan, trener i predsjednik su u zadnji tren dogovorili da rezova, barem zasad, neće biti
UŽIVO Hrvatska U21 - Litva 3-0: Potop gostiju u Velikoj Gorici!
KVALIFIKACIJE ZA EURO

UŽIVO Hrvatska U21 - Litva 3-0: Potop gostiju u Velikoj Gorici!

Hrvatska U-21 je uz gustu maglu ugostila Litvu u Velikoj Gorici u kvalifikacijama za Euro. Unatoč teškim uvjetima, uspjeli smo zabiti dva gola preko Krivaka i Zvonareka

