Girona je u zoni ispadanja i razmišlja o novom treneru, a kandidat je i Bjelica. Hrvatski stručnjak već je odradio neke razgovore s čelnicima posrnulog španjolskog prvoligaša
Spas za Livakovića? Nenad Bjelica ozbiljna opcija za trenera Girone, evo svih detalja...
Girona je pretprošle godine bila jedno od najugodnijih iznenađenja španjolskog, ali i europskog nogometa. Lani je nastupala u Ligi prvaka, ali od tada je klub u silaznoj putanji. Pad se nastavio i u ovoj sezoni te klub koji vodi Pere Guardiola, Pepov brat, danas je u zoni ispadanja u LaLigi. Girona nakon 12 kola ima tek 10 bodova.
