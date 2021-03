"Prkos moćnome, zaštita slabome" slogan je pod kojim je Hajduk osnovan davne 1911. godine, a njegovi navijači trude se iz dana u dan dokazati važnost ovoga drugog dijela slogana. Prvi su na braniku domovine kada su u pitanju poplave, požari, potres i ostale velike katastrofe, ali i pomoć potrebitima, svojim članovima i njihovim obiteljima.

Najbolji su tome primjer navijači okupljeni u Društvo prijatelja Hajduka iz Metkovića koji su pokrenuli humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za obnovu stana njihovog pokojnog člana Ante Vukše.

- Početkom prosinca oko 1:30 u noći izbio je požar u zgradi u kojoj je obitelj Vukša živjela. Prema svjedočenju majke i oca pokojnog Ante, došlo je do kratkog spoja na grijalici i požara, koji je zahvatio stan u kome su oni spavali kao i potkrovlje u kome je spavao Ante. Njega je prvoga probudio dim, ali nije mogao izaći iz stana, pa se pobrinuo da probudi roditelje i spasi njih. Zvao ih je telefonom sve dok ih nije probudio i tako ih spasio. Vatrogasci su nam rekli da se u međuvremenu požar tako brzo proširio da Ante više nije mogao pobjeći i tu je stradao - otkrio nam je Antin prijatelj i imenjak iz DPH Metković Ante Marević i dodao:

- Vijest nas je sve šokirala, Metković je mali grad i svatko svakog poznaje, a Ante je bio aktivan među nama navijačima Hajduka, bio je i blagajnik naše udruge... Na žalost, Ante više nema, stoga smo odmah pokrenuli akciju pomoći njegovoj obitelji kako bismo obnovili stan koji je u požaru potpuno uništen. Oni su umirovljenici s malim primanjima, jedno vrijeme boravili su i u Zagrebu kod kćeri, sada su u Metkoviću kod rodbine, i nadamo se da će se uskoro vratiti u svoj obnovljeni stan. Ante je bio naš prijatelj i želimo se pobrinuti za njegovu obitelj - poručuju metkovski navijači, koji su pokrenuli brojne humanitarne akcije.

Vatrogasci su nakon dojave o požaru stana na trećem katu stambene zgrade koji se proširio i na krovište iz stana evakuirali dvoje ljudi, starijeg muškarca i ženu, koji su zadobili lakše ozljede.

- Čuo sam viku susjeda, jedan susjed je pokušao prvi reagirati, ali je plamen već jako buknuo. Vatrogasci su brzo došli, roditelje su nakon pola sata uspjeli izvući van, ali koliko sam čuo, dečko je bio u potkrovlju i njemu nije bilo spasa kada su došli - ispričao nam je čitatelj.

- Pomoć smo najprije skupljali direktno, između sebe, a onda smo prodavali kalendare koje smo sami tiskali, pokrenuli humanitarne aukcije na našim stranicama... Uskoro spremamo i nešto posebno, na aukciju će biti ponuđen dres kapetana Hajduka Hrvoja Vejića, kojeg je nosio u pobjedi u sklopu Europske lige nad Anderlechtom na Poljudu - otkriva nam Marević.

Vrijedni navijači skupili su do sada oko 200.000 kuna, no za obnovu stana bit će prema procjenama potrebno oko 400.000 kuna. U akciju su se uključili i neki poduzetnici koji će donirati materijal ili svoj rad, no pomoć je potrebna i dalje. Svi koji žele i mogu pomoći, za tu je svrhu otvoren i poseban račun, a svi potrebi podatci i pojedinosti mogu se naći i na stranicama DPH Metković.

- Ante je bio jednostavan momak koji nije bio od velikih riječi i priča. Nikad se nije laktao, ni gurao u prve redove, ali uvijek je bio tu kad je trebalo. Jednostavan i ponizan, spreman za bilo kakvu pomoć drugome. Nama će u sjećanju ostati kao draga osoba i dobar prijatelj na kojeg smo uvijek mogli računati. Bio je osoba širokih znanja i interesa, poseban afinitet imao je prema glazbi i sportu. Bio je veliki ljubitelj nogometa, a posebno Hajduka. Zbog svega toga i osjećamo dužnost pomoći njegovoj obitelji - poručili su Antini prijatelji.