Derbi je baš opravdao očekivanja, nije bilo nikakve 'prljavštine', a igralo se čvrsto, žustro, vidjeli smo dva gola, a obje momčadi su igrale na pobjedu, kaže Robert Špehar (50).

Velikim derbijem Osijeka i Dinama (1-1) oduševljene su legende oba kluba, dva ljubimca Kohorte i Bad Blue Boysa - Robert Špehar i Tomo Šokota. U Gradskom vrtu se doista igrao dobar nogomet, borba za naslov prvaka do kraja će sezone biti strašno zanimljiva.

- Iskreno, do sada sam davao blagu prednost Dinamu, pričao kako su Zagrepčani favoriti u toj borbi, ali danas je sve 50-50%. I borba za naslov prvaka je potpuno otvorena, bez obzira na Dinamovu bodovnu prednost. Mislim kako remijem nisu zadovoljni ni Osijek ni Dinamo, ali "modri" su propustili veliku šansu, imali su 1-0, mogli matirati grogirane Osječane - kaže Robert Špehar.

Tomo Šokota pak vjeruje kako je Dinamo i dalje veliki favorit...

- Bio je to pravi derbi, s puno agresije, želje i htijenja. No, Dinamo je pokazao kako je kvalitetnija momčad od Osijeka. Mislim kako su Osječani dali sve od sebe, stvorili najveći mogući pritisak na Dinamo, ali "plavi" su nakon ovog remija i dalje u boljoj poziciji. No, u Dinamu su svjesni svoje kvalitete, imaju samopouzdanja, znaju da su najbolja momčad Hrvatske - priča nam Tomo Šokota, pa dodaje:

- I raspored ide na ruku Dinamu. Osijeku će do kraja sezone svako gostovanje biti teško, a sada moraju na Rujevicu. Rijeka se jako digla, trener Goran Tomić tamo radi dobar posao, oni svim silama ganjaju to treće mjesto. I Osijeku neće biti lako u Rujevici, držim da je to velika prednost za Dinamo.

Roberta Špehara pak posljednje igre Dinama nisu oduševile...

- Dinamo si ne smije dozvoljavati takve turbulencije u igri, a to već pokazuju dulje vrijeme. Oni 15-ak minuta djeluju fantastično, pa ih 20 minuta nema nigdje, neki im se igrači tu izgube na terenu. Osječani su pak već ostvarili svoj cilj, sada do kraja sezone mogu biti rasterećeni, oni traže povijesni uspjeh. A takve su momčadi uvijek i najopasnije - kaže Špehar.

No, Šokota i dalje vjeruje kako će presuditi kvaliteta...

- Da, uvjeren sam kako će Dinamo opet biti prvak. Trenutačno se nalaze u boljoj poziciji, i psihički i kvalitetno, igrači im frcaju od samopouzdanja, to se osjeti na terenu. Uz pravog Petkovića prednost je na njihovoj strani, sami igrači su toga svjesni. Mislim kako bi bilo pravo čudo da Dinamo ove sezone izgubi naslov. Osijek ima tu pozitivnu energiju i pravog trenera, ali Dinamo je jednostavno bolja momčad.

Robert Špehar tvrdi da je i dalje sve otvoreno...

- Veliki derbi nije odlučio prvaka, sve je i dalje otvoreno. Ako Osijek želi biti prvak, oni moraju dobiti u Rijeci, a svaka sljedeća utakmica im je - ključna. Ako pak izgube na Rujevici, Dinamo bi im mogao pobjeći na pet bodova (uz utakmicu manje), tu bi sve bilo gotovo. No, Osijek može osvojiti prvenstvo, stvarno vjerujem u to, pa oni su mogli u srijedu i dobiti Dinama - završio je Špehar.