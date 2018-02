Spektakl ili cirkus?! MMA meč McGregora i Moneya sve bliže

Gledajte, nitko nije mislio da bi se boksački meč između Floyda Mayweathera i Conora McGregora mogao ostvariti, tako da smo iz te situacije naučili mnogo o tome što Floyd može izvesti. Postoji šansa za MMA borbu ova dva borca, prenosi Fightsite riječi Stephena Espinoze.

Izvršni direktor Showtime Sportsa, kojeg je McGregor nazvao 'jazavcem', bio je jedan od glavnih ljudi u organizaciji boksačkog meča njih dvojice i dobro je upućen u sve dogovore sudara istih boraca, ali po pravilima slobodne borbe, sporta u kojem bi McGregor bio u velikoj prednosti.

- Money se želio boriti protiv McGregora i to je uspio ostvariti. Ako nešto drugo naumi, to će se na koncu i dogoditi - dodaje Espinoza.

Borba bi mogla biti dogovorena u ovoj godini, a po mnogima bi ona bila još veći cirkus no boksački meč njih dvojice prošle godine.

- Ako se Mayweather želi boriti u UFC-u, ako se želi okušati u hokeju na ledu, ako želi krenuti u umjetničko klizanje, mi smo s njim. Mi ćemo ga poduprijeti u svemu - priča Espinoza te dodaje kako Money ne bi ušao u kavez ispod cifre od 100 milijuna dolara.

