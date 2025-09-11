Spektakl na legendarnoj stazi Mugello! Hrvatski vozač uz bok eliti u zadnjoj europskoj utrci

U svijetu gdje se snaga, strategija i izdržljivost spajaju u simfoniju brzine, talijansko GT prvenstvo izdržljivosti (Campionato Italiano Gran Turismo Endurance) predstavlja jedan od najprestižnijih i najzahtjevnijih ispita za vozače i njihove strojeve. Dok se sezona bliži svom vrhuncu, sve su oči uprte u legendarnu stazu Mugello. U središtu ove drame nalazi se i hrvatski adut, poduzetnik i vozač Sandro Mur, koji za upravljačem moćnog Lamborghinija traži svoje mjesto među elitom.

Foto: ASR Team

Legendarni Mugello

Smještena u srcu slikovitih toskanskih brežuljaka, tridesetak kilometara od Firence, staza Mugello nije samo komad asfalta; ona je hram brzine, tehničke savršenosti i vozačke hrabrosti. Dugačka 5.245 metara, sa 15 zavoja (devet desnih i šest lijevih) i visinskom razlikom od preko 40 metara, često se opisuje kao "rollercoaster" koji ne prašta pogreške. Njezin raspored je nemilosrdan. Od ultrabrzih zavoja poput Arrabbiata 1 i 2, gdje vozači testiraju granice prianjanja, do oštrih kočenja i tehničkih sekcija poput Casanova-Savelli, koje zahtijevaju kiruršku preciznost.

Staza je poznata po svom "old school" karakteru; nema sporih šikana koje bi umjetno usporile ritam. Vožnja koja nagrađuje odvažne i kažnjava neodlučne. Mugello je staza koja testira svaki aspekt automobila. Od aerodinamike na dugom startno-ciljnom pravcu do mehaničkog prianjanja u sporijim zavojima. Upravo ta kombinacija čini je jednom od najomiljenijih među vozačima i idealnom pozornicom za finale talijanskog prvenstva u utrkama izdržljivosti.

Foto: ASR Team

Hrvatski adut

U svijetu profesionalnog utrkivanja, rijetki su vozači s pričom poput one Sandra Mura. Rođen 1989. godine u Zagrebu, Mur je uspješno spojio dva naizgled nespojiva svijeta: visoku tehnologiju i adrenalin. Izvan trkaće staze, poznat je kao suosnivač i direktor Bellabeata, globalno uspješne tvrtke za žensko zdravlje i wellness. No, kada stavi kacigu na glavu, postaje sjajan vozač s FIA brončanom vozačkom kategorijom.

Foto: ASR Team

Njegova profesionalna karijera u motorsportu službeno je započela 2022. godine, no brzo je pokazao talent i potencijal, osiguravši nekoliko postolja u jakim GT serijama poput Lamborghini Super Trofeo i talijanskog GT prvenstva, uključujući pobjedu na Spa stazi u GT Openu. U sezoni 2024. natjecao se u GT3 Am klasi upravo u prvenstvu izdržljivosti, stječući dragocjeno iskustvo na stazama diljem Italije. Njegov tim je Auto Sport Racing (ASR) koji na stazu izvodi dva vrhunski pripremljena Lamborghinija.

- Sezona je još uvijek u punom jeku i ispred nas su važni izazovi. U Mugellu očekujem dobar nastup i nastavak napretka koji pokazujemo iz utrke u utrku. Nakon Italije nastavljamo s trkama u sklopu tajlandskog prvenstva, a u planu su i nastupi u Winter Series u Portimão-u i Barceloni. Veselim se nastavku i vjerujem da ćemo biti sve jači kako sezona ide dalje - rekao je Mur uoči utrke.

Oružje koje Sandro Mur i njegov tim koriste u borbi za pobjedu je Lamborghini Huracan GT3 EVO2. Dizajniran prema strogim FIA pravilima za 2022. godinu i temeljen na cestovnom modelu STO, EVO2 je pravo remek-djelo inženjeringa. Njegova agresivna aerodinamika, s karoserijom od karbonskih vlakana, stvara ogroman "downforce" koji automobil lijepi za podlogu pri visokim brzinama, pružajući izvanrednu stabilnost i upravljivost. Muru će na ruci pomagati i Casio Edifice sat sjajnih performansi, atraktivnog dizajna s funkcijama za za svakodnevnu i poslovnu potrebu. Murov cilj je jasan: ulazak u FIA World Endurance Championship i nastup na 24 sata Le Mansa.

Foto: ASR Team

Sezona 2025

Talijansko GT prvenstvo izdržljivosti u sezoni 2025. ponudilo je nevjerojatnu razinu natjecanja. Kalendar je vozače vodio od otvaranja sezone na stazi Misano početkom svibnja, preko legendarnih hramova brzine poput Monze i Imole, pa sve do finalne utrke koja je zakazana za 14. rujan rujna na Mugellu.

Pitanje tko vodi u prvenstvu složeno je i otvoreno do samog kraja. S desecima posada na startu, konkurencija je žestoka u svim klasama. Proizvođači poput Ferrarija, BMW-a i Audija suprotstavljaju se Lamborghinijevoj sili, a svaka utrka donosi nove heroje i preokrete.

Foto: ASR Team

Za Sandra Mura i njegovu posadu u ASR-u, sezona je bila put učenja i dokazivanja. Utrke izdržljivosti su ultimativni test timskog rada. Svaki bod je ključan, a kako se prvenstvo približava kraju, pritisak raste. Završna utrka na Mugellu neće biti samo spektakl brzine, već i šahovska partija na 300 km/h, gdje će se dvanaest nacionalnih titula, za vozače i timove, odlučivati u posljednjim zavojima.

Dok se zvukovi moćnih GT3 motora pripremaju odjeknuti toskanskim brežuljcima, uzbuđenje doseže vrhunac. Finale talijanskog GT prvenstva izdržljivosti obećava dramu, strast i vrhunski motorsport. Za Sandra Mura, to je prilika da potvrdi svoj status na jednoj od najzahtjevnijih svjetskih pozornica i da pokaže kako hrvatska zastava ima svoje mjesto u samom vrhu europskog automobilizma.