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OTVORENI TRENING 'VATRENIH'

Spektakl na prvome treningu! Svirale i tamburice, 'vatreni' se 10-ak minuta družili s fanovima

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 5 min
Spektakl na prvome treningu! Svirale i tamburice, 'vatreni' se 10-ak minuta družili s fanovima
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Alexandria: Navijači prate prvi trening Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Stipe Pletikosa darivao je gradonačelnicu Alexandrije Alyiju Gaskins dresom 'vatrenih', Modrić i Gvardiol dugo ostali potpisivati autograme, slikati se s hrvatskim navijačima. A od danas kreće potpuno drugačiji režim

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Hrvatska je odradila prvi trening na terenima Episkopalne srednje škole u Alexandriji. Zlatko Dalić nešto je prije zakazanih 18 sati izveo svoju momčad na teren, a bez obzira što su naši dečki tek dan ranije sletjeli u SAD i još "pate" od jet-lega, izbornik za njih nije imao popusta. "Vatreni" su trenirali po žestokoj žegi, u prilično nezahvalnim vremenskim uvjetima.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Alexandria: Hrvatska odradilla prvi trening na Svjetskom prvenstvu Alexandria: Hrvatska odradilla prvi trening na Svjetskom prvenstvu Alexandria: Otvoreni trening hrvatske nogometne reprezetacije
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jasno, kao i na dočeku reprezentativaca ispred hotela Aka, glavna zvijeda cijele priče bio je Luka Modrić. Kapetan "vatrenih" u SAD-u uživa status ikone, rekli bismo kako samo njega apsolutno svi, i stari i mladi, prepoznaju na zapadu SAD-u. I na jučerašnjem treningu vidjeli smo "milijun" dresova Luke Modrića, od onih iz reprezentacije, Real Madrida ili Milana.

Alexandria: Navijači prate prvi trening Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Alexandria: Navijači prate prvi trening Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Cijeli se event održavao na dva terena, na jednom su trenirali "vatreni" uz pratnju 600-700 navijača, na igralištu pored je bio organiziran event za lokalnu zajednicu, tu su svirale hrvatske pjesme, čule se i tamburice. I tu je tehnički direktor HNS-a Stipe Pletikosa dresom "vatrenih" darivao gradonačelnicu Alexandrije Alyiju Gaskins.

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Oko glavnog igrališta, onog na kojem su trenirali "vatreni" bila je prava ludnica, uz ogradu se natiskao velik broj djevojčica i dječaka koji treniraju nogomet u lokalnom klubu iz Alexandrije. Zanimljivo, čak su i policijske snage bile u terenu na kojem su trenirali naši nogometaši, koliko se sjećamo i oni bi uvijek bili iza ograde. Amerikanci ipak ništa ne prepuštaju slučaju.

Alexandria: Hrvatska odradilla prvi trening na Svjetskom prvenstvu
Alexandria: Hrvatska odradilla prvi trening na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na trening je stigao i veleposlanik Hrvatske u SAD-u Pjer Šimunović, rijetki su Hrvati iz ovih krajeva propustili priliku za otvoreni trening. Jasno, na kraju treninga (koji je trajao oko 70 minuta) naši su nogometaši pozdravili navijače, 10-ak minuta se družili sa svojim fanovima, dijelili selfieje, potpisivali brojne autograme, odradili posao "kako treba". 

Prvi trening je završen, Hrvatska će već od danas imati toliko željeni mir. Zlatko Dalić će daleko od javnosti pripremati momčad za Svjetsko prvenstvo, spremati taktičke zamke za prvi dvoboj s Engleskom koji je na rasporedu 17. lipnja. I vjerujemo napraviti prvi korak prema prolasku grupne faze Mundijala u SAD-u. Nadamo se...

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