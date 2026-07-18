Spektakl na Savi: Zagreb će biti središte vaterpolske pozornice. Stiže čak 60 reprezentacija

Nakon niza velikih međunarodnih natjecanja, Zagreb ovoga ljeta ispisuje novo poglavlje vaterpolske povijesti te ugošćuje buduće zvijezde svjetskog vaterpola i dva svjetska prvenstva, objavio je HVS.

Od 25. srpnja do 9. kolovoza na bazenima uz Savu održat će se dva uzastopna Svjetska prvenstva do 16 godina – za djevojke i mladiće – na kojima će nastupiti ukupno 60 reprezentacija iz cijelog svijeta.

Nakon seniorskog Europskog prvenstva 2024., Europskog prvenstva za djevojke do 19 godina iste godine te Svjetskog prvenstva do 20 godina 2025., Hrvatska još jednom potvrđuje svoj status jednog od najvažnijih domaćina najvećih međunarodnih vaterpolskih natjecanja.

Zagreb: Španjolci osvojili zlato na Svjetskom vaterpolskom U-20 prvenstvu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Tijekom dva tjedna Zagreb će ugostiti budućnost svjetskog vaterpola - generaciju igračica i igrača od kojih će mnogi već za nekoliko godina postati nositelji svojih reprezentacija i nastupati na najvećim svjetskim pozornicama, uključujući i Olimpijske igre u Brisbaneu 2032.

Sve reprezentacije će biti smještene u paviljone Studentskog doma Stjepan Radić koji se nalazi na idealnoj lokaciji, preko puta bazena kompleksa Mladosti uz Savu.

Hrvatska ženska reprezentacija će prve četiri utakmice igrati protiv Turske (25. srpnja), Grčke (26. srpnja), Rusije (27. srpnja) i Australije (28. srpnja).

Muška vrsta do 16 godina će prve četiri utakmice igrati protiv Gruzije (3. kolovoza), Australije (4. kolovoza), Malte (5. kolovoza) i Nizozemske (6. kolovoza).

Podsjetimo, naslov prvakinja i prvaka svijeta u uzrastu do 16 godina brane Španjolke i Španjolci.