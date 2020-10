Spektakl na utakmici Lazija i Intera: Dva crvena, asistencija Perišića, Brozo pogodio stativu

<p>U prvom od dva nedjeljna derbija trećeg kola talijanskog nogometnog prvenstva <strong>Lazio </strong>i <strong>Inter </strong>su odigrali 1-1, dok su Parma i Benevento ostvarili 1-0 pobjede protiv Verone i Bologne.</p><p>Lazio i Inter su odigrali susret koji je obilovao nervozom, a obilježila su ga <strong>dva </strong>crvena kartona, sa svake strane po jedan.</p><p>Gosti su poveli u 30. minuti preko <strong>Lautara Martineza</strong>, a asistirao mu je naš Ivan Perišić. Izjednačio je Sergej Milinković-Savić u 55. minuti. U 70. minuti Lazio je ostao bez isključenog Cire Immobilea, koji je udario Artura Vidala, dok je Stefano Sensi isključen u 86. minuti zbog guranja Patrica Gabarrona.</p><h2>Pogledajte video: Perišićeva priča</h2><p>U samoj završnici susreta <strong>Marcelo Brozović</strong> je mogao donijeti pobjedu gostima, no njegov udarac s ruba kaznenog prostora završio je u vratnici. Brozović je ušao u igru u 73. minuti, dok je <strong>Ivan Perišić</strong> igrao do 67. minute.</p><p>U ranije odigranom susretu Atalanta je kod kuće dobila Cagliari sa 5-2, a hrvatski veznjak u redovima domaćina Mario Pašalić bio je strijelac pogotka u 37. minuti za 3-1, te asistent Samu Lammersu u 81. minuti za konačnih 5-2. Za Atalantu pogotke su još zabili Luis Muriel (7), Papu Gómez (29) i Duván Zapata (42). </p><p>Bila je to još jedna efikasna partija vodeće momčadi Serie A, koja je u prva dva kola svladala Lazio (4-1) i Torino (4-2).</p><p>Hrvatski veznjak <strong>Marko Rog</strong> odigrao je cijeli susret za Cagliari, a strijelci za goste bili su Diego Godín (24) i João Pedro (52). Boško Šutalo igrao je od 85. minute za Atalantu, dok veznjak Filip Bradarić, koji je u karanteni zbog Covida-19, nije bio u sastavu Cagliarija.</p><p>Parma je pobijedila Veronu sa 1-0, a pobjednika je odlučio gol Jasmina Kurtiča u prvoj minuti.</p><p>Večeras su još dvije utakmice, Milan - Spezia i Juventus - Napoli. Na ljestvici vodi Atalanta s devet bodova. (mg)</p><p> </p>