Spektakl od tri milijuna eura: Gosti nas traže čak i helikoptere

Bacit ćemo rukavicu Portugalu da možemo oboriti njegov rekord od milijun posjetitelja!

Odvažno je to najavio Daniel Šaškin, predsjednik Organizacijskog odbora WRC Croatia Rallyja. Najveći oktanski spektakl u povijesti Hrvatske opet nam stiže od 21. do 24. travnja. A organizatori su odlučili, u suradnji s Ekonomskim fakultetom, napraviti studiju o socio-ekonomskim efektima takve priredbe. Zbog brojnih oponenata?

- Pa, ima svega. A velik nam je posao bio dokazati Vladi RH zašto nam treba toliki novac, opravdati ga. To je bio pothvat, dokazati Vladi RH da se isplati uložiti milijun eura. Zato ćemo stručnom studijom dokazati da se takav događaj isplati Hrvatskoj. Zanima nas prije svega turizam i ekonomski utjecaj, ali i networking. Želimo da ne uđemo u dubioze i repove, jer kod nas je loš Zakon o sportu. Država te kažnjava, moraš platiti 25 posto poreza, a ne ide u pretporez i troškove, toga nema nigdje. Sad su srećom prepoznali WRC kao nešto isplativo, a prve smo godine riskirali.

Dobro, koliki je to novac?

- Tri milijuna eura proračun je za utrku.

I tko to pokriva?

- Trećinu Vlada RH iz proračuna, nešto više od trećine sponzori, ako ubrajamo i Grad Zagreb, turističke zajednice Zagreba i Hrvatske, te nešto manje od trećine sakupimo sami kroz startnine, najam prostora, fan zone, ugostiteljstvo, ulaznice... - odgovara Šaškin i nudi usporedbu:

- Proračun utrke u Finskoj je 14 milijuna eura, od čega više od deset milijuna pokriju ulaznicama. I prvi su kad je došao covid otkazali utrku. Jer nema publike.

Hrvatska bi trebala biti dio Svjetskog prvenstva WRC-a još tri godine.

- Toliko su Vlada i Grad Zagreb stali iza nas, da se vozi još 2023. i ’24. Bez toga ne bismo izdržali. Prvu godinu završili smo s minusom od milijun i pol kuna, i to smo pokrili Marin Frčko i ja. Još jedan takav gubitak bio bi nemoguć. A lokalne zajednice pokriju nam komunalne troškove, neke dozvole za korištenje prostora, vatrogasci, hitne pomoći... - kaže Šaškin.

Koliko će koštati ulaznice?

- Za jedan dan 90 kuna, u pretprodaji su 75 kuna.

Studija koju rade prof. Oliver Kesar, redoviti profesor na Katedri za turizam Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, izvanredna profesorica na istoj katedri Danijela Ferjanić Hodak i asistentica Ema Roginić pokazat će isplativost relija, kao što je to napravio portugalski reli 2019. godine, posljednja utrka prije ograničenja zbog korona virusa. Ta je studija pokazala da su procijenjeni ekonomski učinci 141,2 milijuna eura, izravna zarada 73,4 milijuna eura, prosječna dnevna potrošnja stranaca bila je 104 eura, a lokalnog stanovništva 41 euro...

- Geografska pozicija daje nam za pravo da se nadamo dolasku 400.000 ljudi. Prošle sezone procjena policije bila je 150.000 posjetitelja, iako zbog pandemije nismo ni smjeli pozivati gledatelje niti prodavati ulaznice. Prve su ulaznice po deset eura planule u pet dana. Ne očekujemo posjetitelje iz Južne Amerike ili Azije jer njima je još uvijek nejasno koliko je Ukrajina daleko i plaše se rata, ali očekujemo da pola posjetitelja budu stranci - priča nam Šaškin, a voditelj press centra Marko Šivak dodaje:

- Česi spremaju navijački vlak.

I ne samo to, nego stižu elitni gosti.

- Imamo dosta upita za helikoptere, grupe ljudi koji se žele s mjesta na mjesto prevesti na taj način. Prodali smo ih već šest-sedam, a Nijemci u špici prodaju i 50. Mi ih toliko ne možemo ni nabaviti.

Većina će se brzinaca moći pogledati besplatno.

- Imat ćemo šest ili sedam fan zona na atraktivnim komadima staze, gdje će ljudi preko video zida gledati ostatak utrke. Portugal ih, recimo, ima 17.

Studija je pokazala i rast cijena popratnih (ugostiteljskih) sadržaja tijekom utrke.

- Nadamo se da se to neće dogoditi, ali slobodno je tržište. No, računamo da za 200 eura stranac može doći i gledati utrku.

Timovi si plaćaju sve sami, tu organizator nema troškova.

- I još dolaze tjedan dana ranije, zbog logistike - dodaje Šivak.

Šaškin je naglasio još jednu važnost:

- Podizanje prometne kulture. Lani nismo baš krenuli najbolje s tim, jer bio je onaj sudar Ogiera u Zagrebu, zato smo sad promijenili etapu, ne idemo na Sljeme niti kroz grad jer ne želimo natjecatelje dovesti u situaciju da nekamo žure pa pretiču preko pune linije ili slično. Kaznili smo to prošle godine, ali ne možeš ispeglati kad izađe slučaj u javnost. Recimo, sigurnosni pojas u autu, ABS sustav i anti proklizavanje i slično, sve se to razvija u auto sportu. A WRC je krenuo i u hibridni pogon, to je budućnost, hibridi na dva, tri ili više pogona.