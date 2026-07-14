Spektakl prije spektakla! Evo tko će nastupiti prije finala SP-a

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) objavila je da će se ceremonija zatvaranja Svjetskog prvenstva 2026. održati u nedjelju, 19. srpnja, uoči finalne utakmice na stadionu u New Yorku.

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U programu će nastupiti talijanska pjevačica Laura Pausini, britanski pjevač Robbie Williams, američka pjevačica Nicole Scherzinger i internetska zvijezda 'IShowSpeed', dok će se publici obratiti i holivudski glumac Tom Cruise.

Američka pjevačica i glumica Jennifer Hudson, dobitnica nagrada Emmy, Grammy, Oscar i Tony, izvest će himnu Sjedinjenih Američkih Država prije početka finalne utakmice.

Foto: Kai Pfaffenbach

Fifa je izjavila da će ceremonija biti posvećena putovanju svih 48 nacionalnih momčadi kroz tri zemlje domaćina, Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko, te 16 gradova domaćina, uz kombinaciju glazbe, kulture i nogometa. Program organizira produkcijska kuća "Balic Wonder Studio, a FIFA je najavila da će u narednim danima biti predstavljeni dodatni izvođači i posebni gosti.

- Ceremonija zatvaranja zaokružit će priču o ovom povijesnom Svjetskom prvenstvu kroz glazbu, kulturu i nogomet, prije nego što dugo očekivano finale počne odlučivati ​​o novom svjetskom prvaku, rekao je direktor operacija Svjetskog prvenstva Heimo Shirgi.

Foto: Kirby Lee/REUTERS

Ceremonija će započeti u 13.30 sati po lokalnom vremenu, 90 minuta prije početka finala, a vrata stadiona otvaraju se četiri sata prije utakmice. Organizatori su pozvali navijače da dođu rano kako bi sudjelovali u popratnom programu i zabavi prije finala.