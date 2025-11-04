Obavijesti

DVIJE UTAKMICE

Spektakl u Areni: Rukometaši uoči EP-a protiv Njemačke

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., polufinale, Francuska - Hrvatska | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Završio je reprezentativni tjedan, za hrvatske rukometaše s pobjedom (29-26) i porazom (28-30) protiv ŠvicarskeDagur Sigurdsson vidio je tko je u kakvom stanju, neki nisu bili ni u zdravom ni u dobrom, ali iz svake nesreće ispadne nešto i dobro kao što je ispao debitant Leon Ljevar, koji je obje utakmice odradio gotovo u maksimalnoj minutaži i vrhunski iskoristio priliku na lijevom vanjskom.

Sljedeće okupljanje bit će početak priprema uoči Europskog prvenstva u siječnju sljedeće godine u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Hrvatska je u skupini u Malmou sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom, s kojom i otvaramo turnir 17. siječnja.

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Francuskom i prolaska u finale Svjetskog prvenstva
Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Francuskom i prolaska u finale Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Uoči prve utakmice imat ćemo dvije prave generalne probe protiv Njemačke. S Nijemcima smo dogovorili da 8. siječnja igramo kod nas u Areni u Zagrebu, a 11. siječnja u Hannoveru u ZAG Areni, koja nam je u lijepom sjećanju jer smo tamo izborili Olimpijske igre u Parizu prošle godine. 

Sličan smo dogovor imali i 2019. godine, tad upravo u ovom dijelu godine, kad smo igrali dvije utakmice u četiri dana, u Areni Zagreb i ZAG Areni.

