Spektakl u Dallasu: Teksaške jahačice nosit će naše zastave

Hrvatske zastave koje će se vijoriti na Paradi američko-hrvatskog prijateljstva krenule su u petak iz Zagreba prema Dallasu. Organizatori su ih preuzeli u navijačkoj zoni na Trgu bana Josipa Jelačića, a na velikom događaju nosit će ih članice nagrađivanoga teksaškog konjičkog sastava Red Dirt Riders Equestrian Drill Team.

Foto: Mi Hrvati

Zastave je izradio i darovao Jakov Marković iz CroSport-Veza, dok su u njihovoj pripremi i otpremi pomogle zagrebačke maturantice. Udruga "Mi Hrvati", koja organizira paradu, zahvalila im je na pomoći.

Parada američko-hrvatskog prijateljstva održat će se 16. lipnja u središtu Dallasa, dan prije utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu. Povorka će u 19.15 krenuti od Civic Gardena prema Ferris Plazi, a predvodit će je sedam jahačica koje će u posebnim formacijama nositi hrvatske, američke i teksaške zastave.

U povorci će sudjelovati i svečane kočije američke skupine Vintage Carriage. Jedna će nositi veliki hrvatski stijeg, druga će biti zadužena za glazbu, dok će članovi navijačke skupine "Mi Hrvati" nastupiti u kaubojskim odorama s hrvatskim obilježjima.

Sudionici će kod Memorijalnog trga Johna F. Kennedyja održati minutu šutnje u čast ubijenoga američkog predsjednika. Program će se potom nastaviti u Main Street Garden Parku obraćanjima predstavnika Grada Dallasa, hrvatskog veleposlanstva i organizatora te izvođenjem hrvatske i američke himne.

Foto: Mi Hrvati

Navijačka proslava uz glazbeni i zabavni program trajat će do 22 sata. Organizatori paradom žele povezati hrvatsku baštinu, američku tradiciju i navijačku strast uoči prvog nastupa „vatrenih“ na Svjetskom prvenstvu.