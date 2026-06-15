TKO IGRA NA SP-U Raspored za danas i sutra, 15. i 16. lipnja. Španjolci s Danijem Olmom kreću u Atlanti protiv Zelenortskih Otoka, Belgija i Egipat igraju derbi u Seattleu, S. Arabija i Urugvaj susreću se u Miamiju
SP UŽIVO Ako ste prespavali, evo što se dogodilo u noći i što slijedi danas. Iranci su u SAD-u!
Spremni za još malo nogometa? Slijede još četiri utakmice i možda malo prilagođeniji ritam Europi s početkom prve utakmice već od 18 sati, kad kreću Olmovi Španjolci. U nastavku večeri Belgija i Egipat mogli bi ponuditi derbi u Seattleu, a Saudijska Arabija pokušat će iznenaditi Urugvaj u Miamiju.
Zbog mnogih razloga koji nemaju veze s nogometom bit će zanimljivo kako će se Iran na kraju dana snaći protiv Novog Zelanda u Los Angelesu, svega dan nakon što dolaze informacije o otvaranju Hormuškog tjesnaca i smirivanju tenzija.
skupina H, 18.00: Španjolska - Zelenortski Otoci (Atlanta)
skupina G, 21.00: Belgija - Egipat (Seattle)
skupina H, 0.00: S. Arabija - Urugvaj (Miami)
skupina G, 3.00: Iran - Novi Zeland (Los Angeles)
Obali Bjelokosti pobjedu je donio Amad Diallo koji je platio kaznu jer su ga lažni roditelji, s kojima nije u krvnom srodstvu, prokrijumčarili u Europu dok je bio maloljetan. Njegovu životnu priču pročitajte OVDJE.
Za Švedsku je protiv Tunisa dva gola zabio Yasin Asari, nogometaš čija je majka Tunižanka, a otac Marokanac i zvali su ga da igra za Tunis. Nije slavio gol. Njegovu životnu priču pročitajte OVDJE.
Tunižanima je nadu golom donio Omar Rekik, nogometaš Maribora zbog čije se tučnjave sa suigračem nakon samo 16 dana iz kluba lani pokupio bivši trener Rijeke Radomir Đalović. Više o njemu pročitajte OVDJE.
Hrvatska u ponedjeljak putuje iz Washingtona u Dallas od 21.30 po hrvatskom vremenu. Pred novinare će tako nešto ranije, već od 15 sati izaći Ante Budimir i Nikola Moro, a posljednji trening u Alexandriji prije Engleske zakazan je za 16 sati po srednjoeuropskom vremenu.
Pred novinare su u kampu hrvatske nogometne reprezentacije u Alexandriji od 23.15 sinoć izašli Duje Ćaleta-Car i Luka Sučić.
- Kane me oduševio iako nije zabio. Njegove kretnje i postavljanje, baš se vidi da je majstor i zna kako i što treba. On me se dojmio. A što se velikih natjecanja tiče, sjećam se Beča i Eura 2008., nije Svjetsko - rekao je Ćaleta-Car.
- I ja isto, gledali smo cijela obitelj pred TV-om. Poslije utakmice nastao je pakao, to je najgora utakmica - dodao je Luka Sučić.
Opširnije s konferencije za medije pročitajte OVDJE.
Ako ste malo ranije ubili oko, evo što je ponudio jučerašnji, četvrti dan Svjetskog nogometnog prvenstva.
Njemačka je na otvaranju razbila Curacao 7-1 iako je reprezentacija Dicka Advocaata od 21. do 38. minute držala 1-1 nakon gola LIvana Comenecije. Nijemci su potom dodali gas i zabili još šest komada, baš kao i Brazilu 2014. Opširnije pročitajte OVDJE.
Nizozemska i Japan odigrali su dvoboj u Dallasu, gdje će se u srijedu od 22 sata susresti Hrvatska i Engleska. I bila je to prava ljepotica! Činilo se kako Nizozemci imaju kontrolu, vodili su preko Van Dijka od 51. pa Summervillea od 64., ali su se Japanci dvaput vraćali, Daichi Kamada je u 89. zabio za remi 2-2. Opširnije pročitajte OVDJE.
Obala Bjelokosti i Ekvador su u Philadelphiji priredili spektakl uz niz prilika na obje strane i nekoliko pogođenih prečki i stativa, a kad se činilo da će biti jedina utakmica bez golova, Amad Diallo je u 90. minuti pogodio za slavlje Afrikanaca 1-0. Opširnije pročitajte OVDJE.
Za kraj dana, Švedska i Tunis su u Monterreyu odigrali uzbudljivu utakmicu u kojoj su švedske zvijezde bile nemilosrdne. Dva gola švedskog Tunižanina jedan gol tuniskog Šveđanina Yasina Asarija, po jedan napadača Liverpoola Alexandera Isaka uz arsenalovca Viktora Gyökeresa i superzamjenu Mattiasa Svenberga, strijelca drugog najbržeg gola kao zamjene (18 sekundi) za uvjerljivih 5-1. Opširnije pročitajte OVDJE.