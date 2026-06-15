SP UŽIVO Ako ste prespavali, evo što se dogodilo u noći i što slijedi danas. Iranci su u SAD-u!

DANAŠNJI PROGRAM

Spremni za još malo nogometa? Slijede još četiri utakmice i možda malo prilagođeniji ritam Europi s početkom prve utakmice već od 18 sati, kad kreću Olmovi Španjolci. U nastavku večeri Belgija i Egipat mogli bi ponuditi derbi u Seattleu, a Saudijska Arabija pokušat će iznenaditi Urugvaj u Miamiju.

Zbog mnogih razloga koji nemaju veze s nogometom bit će zanimljivo kako će se Iran na kraju dana snaći protiv Novog Zelanda u Los Angelesu, svega dan nakon što dolaze informacije o otvaranju Hormuškog tjesnaca i smirivanju tenzija.

skupina H, 18.00: Španjolska - Zelenortski Otoci (Atlanta)

skupina G, 21.00: Belgija - Egipat (Seattle)

skupina H, 0.00: S. Arabija - Urugvaj (Miami)

skupina G, 3.00: Iran - Novi Zeland (Los Angeles)