TALIJAN NE STAJE

Spektakl u finalu zagarantiran! Sinner uspješno stigao do finala i još jednog meča s Alcarazom

Jannik Sinner je s 3-1 u setovima pobijedio Felixa Auger-Aliassimea i plasirao se u novo Grand Slam finale. Tamo ga čeka Alcaraz te će dvojica najboljih na svijetu igrati za US Open, ali i za svjetski broj 1

Prvi reket svijeta, Talijan Jannik Sinner, nastavio je sa svojom dominacijom na US Openu. U polufinalu je svladao 27. igrača svijeta, Felixa Auger-Aliassimea, uz jedan izgubljen set. Meč je završio 6-1, 3-6, 6-1 i 6-4 za trenutačno najboljeg igrača na svijetu koji je tako još jednom ušao u finale gdje ga čeka najveći rival, Carlos Alcaraz. Španjolac je u polufinalu izbacio Đokovića s 3-0 u setovima.

Auger-Aliassime dobro se držao prva dva seta te je drugi i osvojio, a u trećem je imao break loptu za 2-0 i čak tri break lopte za 3-1, ali Talijan nije posustao te je uzeo servis svom protivniku i poveo 4-2 te tako priveo set kraju. U četvrtom setu je Sinner još jednom došao do prednosti (break za 3-2) i mirno priveo meč kraju. Nakon izgubljenog drugog seta Sinner je otišao u svlačionicu da mu se ukaže medicinska pomoć, ali se vratio i bez većih problema ušao u finale.

Sinner lovi svoju drugu titulu na US Openu i peti Grand Slam ukupno, a finale će odlučiti i tko će biti broj 1. Ako Alcaraz pobjedi u finalu, on će zasjesti na vrh ATP ljestvice. Finale US Opena bit će treće  Grand Slam finale za redom da u njemu igraju Sinner protiv Alcaraza. Talijan je ove sezone osvojio Wimbledon i Australian Open, a Alcaraz Roland Garros. U međusobnim mečevima Alcaraz vodi 9-5.

