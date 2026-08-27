Spektakl u Karlovcu: Završnica Cro 3x3 Toura, evo što sve nudi

Karlovac će od 28. do 30. kolovoza biti središte hrvatske 3x3 košarke. Legendarni Šanac ugostit će završnicu Cro 3x3 Toura za muškarce, završnicu Prvenstva Hrvatske za žene i završnicu prvenstva Hrvatske U21, uz trodnevni sportski i zabavni program koji će biti dio manifestacije „Karlovački Dani Piva“.

Foto: 3x3 Karlovac Open Tour

Turnir 3x3 Karlovac Open 2026 organizira Košarkaški klub KA Basketball, a upravo činjenica da će se u Karlovcu odlučivati o naslovima državnih prvaka u više kategorija daje ovom izdanju posebnu težinu. Natjecanja počinju u petak, 28. kolovoza, kada je na rasporedu završnica Prvenstva Hrvatske U21. Subota, 29. kolovoza, rezervirana je za Elite završnicu Cro 3x3 Toura i Prvenstva Hrvatske za žene, dok će se program u nedjelju zaključiti humanitarnim turnirom „Koš za Jakova“.

- Domaćinstvo završnog turnira Cro 3x3 Tour-a od velikog je značaja za Karlovac jer su ciljevi kluba kroz 3x3 košarku vratiti djecu i mlade na otvorena košarkaška igrališta, postići masovnost i povećati bazu košarkaša te oživiti košarku u Karlovcu i vratiti mu status „Grada košarke“. Karlovac je 60-ih godina prošlog stoljeća imao jakog prvoligaša u bivšoj saveznoj ligi, a na Šancu su se tada odigravali nezaboravni sportski doživljaji, uključujući i utakmicu All Star NBA – Hrvatska 1964. godine, na kojoj su nastupile legende poput Billa Russella, Oscara Robertsona, Boba Pettita, K.C. Jonesa, Josipa Pina Đerđe, Petra Skansija, Mirka Novosela i Živka Kasuna - ističe organizator Davor Pejčinović.

Humanitarni turnir igrat će se u kategorijama seniora, U18 i U16, a tijekom cijelog događaja prikupljat će se sredstva za karlovačku udrugu „Jak kao Jakov“, koja pomaže djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim roditeljima.

Za atmosferu i stručni komentar natjecateljskog dijela pobrinut će se poznati sportski novinar Filip Brkić, dok će ljubitelji 3x3 košarke cijeli događaj moći pratiti i putem izravnog prijenosa na HKS TV-u. Organizatori tako najavljuju vrhunsku košarku, ali i događaj namijenjen publici svih generacija.

Foto: 3x3 Karlovac Open Tour

KA Basketball posljednjih pet godina sustavno radi na razvoju i popularizaciji 3x3 košarke, sporta koji je od 2020. godine dio olimpijskog programa. Njihova ambicija pritom nadilazi sportske rezultate. Poseban naglasak stavljaju na djecu i mlade, s ciljem da ih se potakne na boravak na otvorenom i bavljenje sportom umjesto provođenja vremena pred ekranima.

Ni zabavni program neće biti zapostavljen. Uoči subotnjeg finala publiku očekuju nastupi Irme Dragičević, Nike Pejčinović, polaznice Glazbene škole Karlovac, te Viktora Kolmara, koji je ostvario zapažen nastup u showu „The Voice Kids Hrvatska“.

Organizacija događaja ovakvog formata velik je izazov, ističu iz KA Basketballa, a cijeli projekt ne bi bilo moguće realizirati bez brojnih partnera i institucija. Posebno ističu suradnju s Udrugom 3x3 Hrvatska, Hrvatskim košarkaškim savezom, Hrvatskim olimpijskim odborom, Gradom Karlovcem i drugim partnerima.

Karlovac Open pritom nije važan samo za razvoj sporta. Veliki turnir predstavlja i svojevrsnu turističku razglednicu grada, budući da u Karlovac dovodi ljubitelje košarke iz različitih dijelova Hrvatske, ali i inozemstva. Organizatori u tome vide priliku za dodatnu promociju karlovačke turističke, kulturne i gastronomske ponude.

Posebnu podršku s tribina imat će i domaći predstavnici. Publika će moći pratiti nastupe Pavla Močnika, Svena Markovića, Ivana Bošnjaka i Lee Hajpetar.

Cro 3x3 Tour posljednjih je godina postao jedan od glavnih pokretača razvoja i popularizacije ovog atraktivnog formata košarke u Hrvatskoj. Tijekom ovogodišnjeg ljeta održano je devet međunarodnih turnira, a rezultati s njih donose bodove koji vode prema završnicama prvenstva u četiri kategorije.

Foto: 3x3 Karlovac Open Tour

Tour ima i važnu ulogu u stvaranju baze hrvatske 3x3 reprezentacije. Hrvatska u posljednje vrijeme bilježi dobre rezultate, a pred njom je i novi olimpijski ciklus koji vodi prema Igrama u Los Angelesu 2028. godine. Cilj cijele 3x3 zajednice jest nastaviti razvoj i pokušati izboriti nastup hrvatskih predstavnika i na sljedećim Olimpijskim igrama.

Iz KA Basketballa stoga pozivaju Karlovčane, ljubitelje košarke i sve one koji vole dobar hakl da posljednjeg vikenda u kolovozu posjete Šanac.

„Pozivam naše Karlovčane, prijatelje košarke i sve ljubitelje dobrog hakla da nam se pridruže 28., 29. i 30. kolovoza u Šancu kako bismo zajedno podržali naše 3x3 KA-BA timove U21 te u Elite konkurenciji, u borbi za naslove prvaka Hrvatske.“

Velika završnica Cro 3x3 Toura tako u Karlovac donosi kombinaciju vrhunske košarke, natjecateljskog naboja, humanitarnog karaktera i zabavnog programa. Na legendarnom Šancu, u samom srcu grada, publiku očekuje događaj koji će spojiti tradiciju karlovačke košarke s novim poglavljem koje donosi sve popularniji 3x3 format.

