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Spektakl u Međugorju! Dodig otvara velebni teniski centar, stižu Đoković, Ivanišević i Čilić

Piše Davor Kovačević,
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Spektakl u Međugorju! Dodig otvara velebni teniski centar, stižu Đoković, Ivanišević i Čilić
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Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Dodig Tennis centar prostire se na 25.000 kvadratnih metara i ponudit će šest teniskih terena, četiri terena za padel, fitness, wellness i spa, 27 apartmana, restoran i bar, muzej, multifunkcionalnu salu i dvoranu

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Međugorje će 14. srpnja, dva dana nakon finala Wimbledonu, barem na jedan dan preuzeti palicu teniskog epicentra svijeta. Tog će utorka vrata konačno otvoriti Dodig Tennis centar, sportski i teniski kompleks, koji je zamislila i realizirala obitelj Dodig, Željko, Mišo i Ivan, naš proslavljeni tenisač i višestruki Grand Slam pobjednik u konkurenciji parova, odnosno aktualni izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije.

Središnji događaj velikog dana za Međugorje i obitelj Dodig bit će ekshibicijski meč parova s postavom koja bi napunila i najveće teniske arene svijeta. Domaćinu Dodigu društvo će praviti Goran Ivanišević, Novak Đoković i Marin Čilić. Međugorci i mnogi drugi gledat će iz prve ruke osvajače kombinirana 33 Grand Slam naslova.

Foto: Dodig Tennis centar
Foto: Dodig Tennis centar
Foto: Dodig Tennis centar

Dodig Tennis centar promijenit će pejzaž tenisa u Hercegovini i regiji, objekt se prostire na 25.000 kvadratnih metara i ponudit će šest teniskih terena, pet s tvrdom podlogom te jedan sa zemljanom, uz centralni s 2000 sjedećih mjesta, zatim četiri terena za padel, fitness, wellness i spa, 27 apartmana, restoran i bar, muzej, multifunkcionalnu salu i dvoranu. U planu je i natkrivanje terena kako bi se omogućila cjelogodišnje korištenje terena i organizacija profesionalnih turnira. 

Foto: Dodig Tennis centar
Foto: Dodig Tennis centar
Foto: Dodig Tennis centar
Foto: Dodig Tennis centar

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