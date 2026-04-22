Spektakl u najavi: Ronaldo (41) bi mogao zaigrati sa sinom (15)

Nogometni svijet s nestrpljenjem iščekuje trenutak koji bi se mogao upisati u povijest. Glasine iz Saudijske Arabije sve su jače: Cristiano Ronaldo, jedan od najvećih igrača svih vremena, mogao bi ispuniti svoj dugogodišnji san i zaigrati u istoj momčadi sa svojim sinom, Cristianom Ronaldom Jr. Klub Al Nassr navodno ozbiljno razmatra promociju mladog talenta u seniorski sastav.

Cristiano Ronaldo junior dao je gol i slavio poput slavnog oca

Prema informacijama koje prenose brojni mediji, uprava Al Nassra pomno prati razvoj 15-godišnjeg Cristiana Jr. s ciljem da ga integrira u prvu momčad uoči sezone 2026./2027. Mladi Ronaldo, poznat i kao Cristianinho, 17. lipnja 2026. napunit će 16 godina, čime stječe pravo nastupa u seniorskoj konkurenciji saudijske Pro lige. Konačna odluka ovisit će o tehničkoj procjeni stručnog stožera na kraju tekuće sezone, koja će utvrditi je li spreman za iskorak u profesionalni nogomet.

Sam Cristiano Ronaldo, koji sada ima 41 godinu, nikada nije krio želju da podijeli teren sa svojim najstarijim sinom. Dok lovi mitsku brojku od tisuću golova u karijeri, pomisao da mu baš sin asistira za neki od njih zvuči kao scenarij iz bajke. Ovaj potez bio bi i golem marketinški dobitak za Al Nassr i saudijsku ligu, a ujedno i gesta kojom bi klub mogao osigurati da njihova najveća zvijezda ostane sretna i nakon isteka trenutnog ugovora.

Iako je rijetkost, bilo je slučajeva da su otac i sin zajedno zaigrali profesionalni nogomet. Time bi se Ronaldovi pridružili ekskluzivnom klubu u kojem su već brazilska legenda Rivaldo i njegov sin Rivaldinho, koji su 2015. čak i zabili gol u istoj utakmici. Poznat je i primjer Islanđana Arnora i Eidura Gudjohnsena, koji su nastupili u istoj reprezentativnoj utakmici 1996. godine, te Henrika i Jordana Larssona u Švedskoj. Nogometni svijet čeka hoće li se prezime Ronaldo sljedeće upisati na taj popis.

*uz korištenje AI-a