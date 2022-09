Spektakl u prijestolnici mode: Evo gdje gledati Milan - Dinamo

Nakon nevjerojatne pobjede na otvaranju nove kampanje Lige prvaka, Dinamo želi prirediti novu senzaciju. 'Modri' gostuju kod Milana na San Siru.

Teško je uspoređivati Milan i Dinamo i pronaći nedostatke u momčadi Stefana Piolija. To je posao Ante Čačića. Trener hrvatskog prvaka bio je kritiziran, često i opravdano, no sada nitko ne pomišlja na to. Čačić je obavio sjajan posao, no ne namjerava stati na ovome kada dinamovci iz dana u dana pokazuju da su igrači za najveće pozornice.

Ponajviše Mislav Oršić, zagrebački dečko, miljenik navijača i rasni golgeter. Kada Oršić istrči u kontru ili se izbaci na desnicu, ružno se piše svakom golmanu, pa tako i Mikeu Maignanu. Jasno, trebat će Dinamo za pozitivan rezultat i odličnu predstavu Petkovića, Ademija, Livakovića i ostalih nositelja igre 'modrih'.

Čačić od važnih igrača ne može računati tek na Luku Menala, dok je lista ozlijeđenih 'rossonera' poprilično dugačka. Pioli neće moći računati na Florenzija, Ibrahimovića, Krunića, Origija, a po najnovijim informacijama ni Antu Rebića, koji ima bolove u leđima.

Potencijalni sastav Milana:

(4-2-3-1) Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez - Bennacer, Tonali - Saelemaekers, De Ketelaere, Leao - Giroud

Potencijalni sastav Dinama:

(3-5-2) Livaković - Ristovski, J. Šutalo, Perić- Moharrami, Ademi, Mišić, Ivanušec, Ljubičić - Oršić, Petković.

Utakmicu Milana i Dinama možete gledati na TV kanalu ArenaSport 1 te HRT 2 s početkom od 18.45 sati.

Osim seniorske vrste, 'modru' čast branit će i Dinamovi juniori koji igraju protiv Milana u 2. kolu juniorske Lige prvaka. Podsjetimo, nogometaši Ivana Senzena u prvoj su utakmici skupine u Kranjčevićevoj svladali juniore Chelseaja rezultatom 4-2, a uz remi Salzburga i Milana zasjeli su na prvo mjesto ljestvice u skupini s tri boda.

- Razlike između te dvije momčadi nisu prevelike, možda se može reći da Milan gaji nešto defenzivniju igru. Očekujem da se možemo nametnuti Milanu i da možemo odigrati utakmicu u kojoj ćemo pokazati svu raskoš našeg napadačkog nogometa - kazao je trener juniora Dinama.

Utakmicu juniora Milana i Dinama možete gledati na TV kanalu ArenaSport 1 s početkom u 14.30 sati.

