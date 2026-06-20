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OKUPLJANJE U KANADI

Spektakl uoči nove utakmice 'vatrenih' u Torontu! 'Mi Hrvati' čekaju navijače u Hrvatskoj kući

Piše Josip Tolić,
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Spektakl uoči nove utakmice 'vatrenih' u Torontu! 'Mi Hrvati' čekaju navijače u Hrvatskoj kući
SP 2026 Dallas: Fenomenalan pogled sa 45. kata na veliku povorku hrvatskih navijača u Dallasu uoči utakmice Engleske i Hrvatske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/PIXSELL S

U Torontu se sprema navijački spektakl: 100-metarska zastava, korteo i veliko slavlje Hrvatske uoči i nakon Paname. Suorganizator je Mi Hrvati

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Dvodnevni program u sklopu Croatia Housea u Torontu okupit će hrvatske navijače iz cijele Sjeverne Amerike uoči i nakon utakmice Hrvatske protiv Paname, koja se igra u utorak navečer po lokalnom vremenu (19 sati) na Toronto Stadiumu, odnosno u 1 ujutro u noći na srijedu po hrvatskom vremenu. Nakon velike proslave i povorke u Dallasu navijačka udruga Mi Hrvati, suorganizator, otkrila nam je raspored događanja koji uključuje okupljanja, kulturni program, navijačke povorke i, nadaju se, veliko slavlje nakon utakmice.

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Program započinje u ponedjeljak u 20 kada je u prostorima Croatia Housea u Toronto Event Centreu predviđeno navijačko okupljanje uz ulaznice. Riječ je o neformalnom druženju koje služi kao uvod u glavni dan događanja. Glavni dan programa održava se u utorak.

Od 13 sati Hrvatska kuća otvorit će se za navijače uz kulturni program, glazbu, hranu i prednatjecateljske aktivnosti. Ulaz je moguć uz ulaznice. U 17 sati na Dufferin Gateu, jednoj od najprepoznatljivijih točaka Exhibition Placea, otkrit će 100-metarsku navijačku zastavu.

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Pola sata poslije kreće organizirani korteo, šetnja od Dufferin Gatea do BMO Fielda preko Saskatchewan Roada, Manitoba Drivea i Nova Scotia Avenue. Iz udruge Mi Hrvati, koja je suorganizator, kažu kako očekuju velik odaziv hrvatskih navijača, a nakon dvoboja, od 21.30 po lokalnom vremenu, pozivaju sve navijače na druženje u Hrvatskoj kući uz ulaznice.

Croatia House smješten je u Toronto Event Centreu, na adresi 15 Saskatchewan Road, oko 200 metara udaljenom od stadiona. Prostor će tijekom oba dana biti centralno mjesto okupljanja hrvatskih navijača, s naglaskom na zajedništvo, kulturnu promociju i podršku reprezentaciji, kažu iz suorganizatora Mi Hrvati.

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